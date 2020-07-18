Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve maç tarihleri
18.07.2020 - 19:31 | | İZMİR (AA) -

Son dakika | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve maç tarihleri

TFF 1. Lig'in 34. haftası tamamlandı ve Play-Off bileti alan takımlar belli oldu. İşte TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalanlan ve eşleşmeler...

Son dakika | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve maç tarihleri
ABONE OL

TFF 1. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarının ardından play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.

Son haftaya play-off iddiasıyla giren Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük'ün 3-0 mağlup etmesiyle play-off dışında kaldı.

Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

Play-off yarı final programı şöyle:

22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz Pazar

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

Yarın düşen son ekip belli olacak

TFF 1. Lig'de normal sezon yarın saat 17.30'daki Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak. Bu müsabakaların ardından Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak.

 

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Süper Lig'e çıkan 2. takım BB Erzurumspor!
    Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
      Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
    2. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
      Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    3. Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
      Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
    4. Hatayspor-Bursaspor: 3-1
      Hatayspor-Bursaspor: 3-1
    5. Son dakika | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve maç tarihleri
      Son dakika | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve maç tarihleri



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    F1'de Macaristan'da Hamilton en önde başlıyor

    F1'de Macaristan'da Hamilton en önde başlıyor

    Son dakika | Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'i geçti...

    Son dakika | Sinan Ören'den tarihi rekor! Ramil Guliyev'i geçti...

    Bursasporlu futbolcular, Hataysporlu oyuncuları alkışladı

    Bursasporlu futbolcular, Hataysporlu oyuncuları alkışladı

    Son dakika | Süper Lig'e çıkan 2. takım BB Erzurumspor!

    Son dakika | Süper Lig'e çıkan 2. takım BB Erzurumspor!

    Sıradaki Haber