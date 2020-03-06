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06.03.2020 - 15:43 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.

Çeşitli spor dallarında birçok kulübe sponsor olan Hardline Nutrition'un, sarı-kırmızılı kulübün faaliyet gösterdiği tüm branşlara sporcu gıdaları tedariği sağlayacağı aktarıldı.

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Galatasaray, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

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