Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n oyuncularÄ±, yeni sezon Ã¶ncesi saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda oyuncular SelÃ§uk Keskin, Melih SÄ±ratÃ§a, ErtuÄŸrul Gazi Metin, SadÄ±k Efe Ã–zbey, Vahit Emre SavaÅŸ, Burutay SubaÅŸÄ±, Yasin AydÄ±n, Selim KalaycÄ±, Burak Mert, DoÄŸukan Ulu ve Onurcan Ã‡akÄ±r ile yeni transferler Batuhan AvcÄ±, Murat Yenipazar ve Maurice Torres'in GÃ¶ztepe Medical Park Hastanesi'nin uzman doktorlarÄ± tarafÄ±ndan testlere tabi tutulduÄŸu belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknik ekibin de saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§tiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.