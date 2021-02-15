Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor
15.02.2021 - 10:12 | | Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA)

Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından açtığı yeni sayfada sadece zafer yazıyor. O müsabakadan bu yana çıktığı Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Sarı-kırmızılılar, dün de Kasımpaşa'yı zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen yenmeyi başardı. Süper Lig'de son 6 maçında 6 galibiyet alan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.

Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor
ABONE OL

Ara transfer döneminin en flaş transferlerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a can vermeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atan Mısırlı golcü; Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandırdı. 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in takımda en güvendiği isimlerin başında geliyor. 

KEREM GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla teknik heyetten tebrik aldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk defa ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk golünü kaydederken, toplamda da 2 gol, 1 asistlik istatistiğe ulaştı. 

ETEBO KENDİNİ BULDU

Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Etebo, Kasımpaşa maçında ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, mücadelesiyle galibiyetin mimarlarından oldu. Etebo'nun özgüveni yerine gelirken, orta saha oyuncusunun bu performansı teknik heyeti de sevindirdi. 

HAZIRLIKLAR ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Galatasaray'da yoğun bir maç trafiğinden çıkan futbolculara teknik heyet tarafından iki günlük izin verildi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi dinlenmelerini isterken, mücadelenin hazırlıkları çarşamba günü başlayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

Adana derbisi öncesi ortaya çıktı | Soyunma odasında...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak
    Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak
  2. Cedi'nin 20 sayısı yetmedi
    Cedi'nin 20 sayısı yetmedi
  3. Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm!
    Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm!
  4. Avustralya Açık'ta Nadal çeyrek finalde
    Avustralya Açık'ta Nadal çeyrek finalde
  5. Voleybolda 28. hafta programı
    Voleybolda 28. hafta programı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da dikkat çeken isim Taha Cevahiroğlu

Trabzonspor'da dikkat çeken isim Taha Cevahiroğlu

Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

Galatasaray son 6 haftadır durdurulamıyor

Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet