Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!

Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi.

Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın stoper istemesi üzerine Beşiktaş, Ocak ayında Lens transferi sırasında Karagümrük'le bir dizi temasta bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Bilindiği gibi Fenerbahçe de transferin son günlerinde Fatih Kurucuk için Fatih Karagümrük ile görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç çıkmamıştı.

Göztepe ve Fethiyespor formaları da giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10, kupada 2 maçta oynadı.