Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!
18.02.2021 - 15:26 | | Takvim

Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!

Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı. 1.92'lik savunma oyuncusuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurma'dan izin istedi!
ABONE OL

Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi.

Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın stoper istemesi üzerine Beşiktaş, Ocak ayında Lens transferi sırasında Karagümrük'le bir dizi temasta bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Bilindiği gibi Fenerbahçe de transferin son günlerinde Fatih Kurucuk için Fatih Karagümrük ile görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç çıkmamıştı.

Göztepe ve Fethiyespor formaları da giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10, kupada 2 maçta oynadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Yerleri bu isimlerle dolacak...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devreye girdi, sezon sonuna söz kesildi...

Son dakika | Galatasaray, Fatih Kurucuk için Başkan Süleyman Hurmadan izin istedi

Onyekuru golf oynamak istedi ama...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gustavo, Novak ve İrfan takımdan ayrı çalıştı
    Gustavo, Novak ve İrfan takımdan ayrı çalıştı
  2. 'Telafisi olmayan maçlar oynayacağız'
    'Telafisi olmayan maçlar oynayacağız'
  3. Boluspor'un efsanesine son görev
    Boluspor'un efsanesine son görev
  4. 'Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor'
    'Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor'
  5. Galatasaray'dan transfer bombası!
    Galatasaray'dan transfer bombası!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor

Osayi'den transfer itirafı! Mesut Özil faktörü...

Osayi'den transfer itirafı! Mesut Özil faktörü...

Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

Konyaspor'da kaleci Sehic çalışmalara başladı

Avustralya Açık'ta ilk finalist Novak Djokovic

Avustralya Açık'ta ilk finalist Novak Djokovic

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet