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01.07.2020 - 21:21 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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