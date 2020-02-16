 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Önemli pozisyonlar

17. saniyede Gökhan Töre'nin şutunu Muslera kurtardı.

59' Yeni Malatyaspor'un penaltısı VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Bu sonuçla Galatasaray puanını 42 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Emre, Onyekuru, Adem

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera yerden soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun plase şutunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada Adem Büyük'ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Robin Yalçın'ın arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'ün sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.