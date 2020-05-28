Galatasaray'a Rodrigues’in parası geliyor



Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues’i Galatasaray’dan alan Al Ittihad, ödemeyi geciktirdiği taksidin 250 bin dolarını hemen gönderecek.



Sarı-kırmızılılardan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında alınan Rodrigues’in 500 bin dolarlık son taksidi ödenmemişti. Bu para üzerine görüşen iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ittihad Kulübü’nün ödemeyi Türkiye’de bankaların açılmasıyla birlikte yaparak taksidi bitireceğini yazdı.