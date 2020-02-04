Galatasaray'da Adem Büyük kazancı!

Galatasaray’da Adem Büyük’ün performansı yüz güldürdü. Sezon başında bedelsiz olarak sarı-kırmızılılara gelen ve senelik 3.5 milyon liraya imza atan 32 yaşındaki futbolcu, Falcao’nun yokluğunda teknik heyetin kurtarıcısı oldu.



Ligde Kayseri’ye 2, Konya’ya da 1 gol atan Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi’nde de Club Brugge karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmıştı. Düşük maliyetine karşın verilen şansları iyi kullanan Adem Büyük, çalışkanlığı ve hırsı ile beğeni topluyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları, Konya’dan sonra Kayseri maçını da boş geçmeyen ve önceki gün açılışı yapan tecrübeli futbolcuyu tebrik etti.

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