Galatasaray'da Amokachi'den sonraki boğa: Etebo

ONUR DİNÇER

“Etebo, arı gibi çalışan bir orta saha oyuncusu, fizik gücü ve süratiyle öne çıkıyor. Savaşçılığının yanında, mental yapısı da güçlü. Türkiye ligindeki yüksek baskıyla başa çıkabilecek bir futbolcu. Nijerya’da kendisine, bir zamanlar Amokachi’ye verilen lakap uygun görülerek ‘Boğa’ deniliyor”

Galatasaray’ın yeni transferi Etebo, genç yaşında ödüllere boğulmuş bir isim… Ülkesinde Warri Wolves forması giydiği 19 yaşındayken, Afrika Futbol Federasyonu tarafından ‘Yılın umut vaat eden yeteneği’ seçildi. Oyunun her iki yönünü oynadığı orta sahanın ortasında gole her zaman yakın olmasıyla dikkat çekti.

Wolves’ta 64 lig maçını 23 golle tamamlaması da, 18 yaşındayken Nijerya’da yılın golü ödülünü alması da skorer karakterini daha o zamandan ortaya koydu. 2014 Konfederasyon Kupası’ndaki performansı Tunus’un Esperance ile Mısır’ın Zamalek kulüplerinin kendisini transfer etme yarışına girmesine neden oldu. Bu arada İtalyan ekibi Udinese kendisini denemek için kampına dahil etti, Etebo sonunda Portekiz ekibi Feirense’ye imza attı.

Takımının önce 1. lige yükselmesi sonra bu ligde 8.’lik gibi tarihi bir derece elde etmesiyle sivrilip, İngilizlerin dikkatini çekti, Stoke City’ye transferi böyle gerçekleşti. Kulüpteki ilk sezonunun sonunda ‘Stoke City’de yılın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. 22 yaşına kadarki kısa süreye bunca başarıyı sığdırmasının sırrını Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede ‘Yeteneğin, çalışmayla birleşmesi’ olarak formüle etti.

Nijerya genç milli takımlarının eski basın sorumlusu da olan Abodunrin, yakından tanıdığı oyuncu için Galatasaray’ın doğru bir tercihte bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Arı gibi çalışan bir orta saha oyuncusu, fizik gücü ve süratiyle öne çıkıyor. Toplu oyunda önemli işler yapıyor. Kuvvetli yapısına karşın iyi koşu becerisiyle fark yaratıyor ve oyunu okuyabiliyor. Disipline çok önem veriyor, takım halinde iyi işler çıkarmayı önemsiyor. Zamanında bana verdiği röportajda, profesyonel bir futbolcu olduktan sonra bile anne-babasıyla yaşamaya devam etmesinin nedenini, kendisine disiplin getirmesi olarak açıklamıştı. Savaşçı yapısının yanında, mental yapısı da güçlü. Türkiye ligindeki yüksek baskıyla başa çıkabilecek bir futbolcu. Nijerya’da kendisine, bir zamanlar Amokachi’ye verilen lakap uygun görülerek ‘Boğa’ deniliyor.”

Lionel Messi’nin belalısı!

Nijeryalı Etebo, orta sahada giriştiği sert mücadelelere karşın, rakipleri tarafından takdir edilen bir futbolcu olması ve Lionel Messi ile karşılaşmalarındaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor. 2018 Dünya Kupası’ndaki buluşmada Messi, girdiği birçok ikili mücadeleyi kaybettiği Nijeryalı futbolcuya maç sonrası sarılmaktan geri durmadı. 2018 Mart’ında Las Palmas’ın Barcelona’dan puan kopardığı mücadelede de Etebo, yüzde 92 pas isabetiyle oynadığı maçta takımının öne çıkan ismi olarak gösterilmişti.

2018’in gizli yıldızı

Etebo, 2018 Dünya Kupası’nda ülkesi adına öne çıkan isimlerin başında geldi. Dev turnuvada Afrika Kartalları’nın iki ön liberosundan biriydi, Nijerya Milli Takımı’nın turnuvada oynadığı 3 karşılaşma olan Hırvatistan, Arjantin ve İzlanda maçlarının tamamında 90 dakika forma giydi.

FIFA’nın, 2018 Dünya Kupası için tuttuğu 5 istatistikte turnuvanın lider oyuncusu olarak ilk sırayı aldı. En çok topla adam geçen (16), kendisine en çok faul yapılan (11), en çok şut atan (7), en çok tehlike yaratan pas (5) en çok ikili mücadele kazanan oyuncu (11) oldu. Stoke City tarafından Rusya’daki performansıyla fiyatının yükseleceği öngörülen futbolcuya turnuva öncesi imza attırılmamış olsa, Etobo’nun Dünya Kupası sonrasında Avrupa’nın dev bir kulübüne gideceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Koronavirüs testi yapıldı

Stoke City’den 1 yıllığına kiralanan Oghenekaro Etebo’ya dün koronavirüs testi uygulandı. Nijeryalı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Etebo daha sonra 1 senelik sözleşmeye imza atıp ilk antrenmanına çıkacak.