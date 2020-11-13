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13.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Başkan adayı Metin Öztürk’ten Nihat Kırmızı hamlesi

Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte GSYİAD lounge açılışına katıldı.

Son dakika - Galatasaray'da Başkan adayı Metin Öztürk’ten Nihat Kırmızı hamlesi
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Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk, Türk Telekom Stadı’ndaki GSYİAD lounge açılışına dün yönetiminde yer vermeyi düşündüğü Nihat Kırmızı ile birlikte katıldı. Doğa Sigorta’nın sahibi olan Nihat Kırmızı hamlesinin ekonomik yönden güçlü bir mesaj olduğu belirtildi. Öztürk, Prof. Dr. Emre Alkin ve Rıza Morovalı’yı da yönetimine girmesi için ikna etti. Diğer taraftan kulübün duayenlerinden Celal Açar’ın Metin Öztürk’ün çalışma ekibinde yer aldığı belirtildi.

Son dakika - Galatasarayda Başkan adayı Metin Öztürk’ten Nihat Kırmızı hamlesi

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