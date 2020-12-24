Galatasaray'da Fatih Terim için Mahmut Recevik'ten tepki!

Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 maçlık cezasına büyük tepki var.

Sarı - kırmızılıların yöneticisi Mahmut Recevik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Terim'e verilen cezayı eleştirdi.

Recevik, paylaşımında "Canım Hocam sen bizim en kıymetlimizsin. Şimdi eskisinden daha hırslısın. Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta şerefsiz demelere hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz, ama korkunun ecele faydası yok, sene sonu mayıs ayında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.