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07.01.2021 - 15:19 | | İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun tedavisine devam edilirken, Peter Etebo ve Sofiane Feghouli ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasarayda Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

 

Maç Özeti: Manchester United 0-2 Manchester City
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