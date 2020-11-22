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22.11.2020 - 11:43 | | Sabah

Galatasaray'dan Belhanda'ya şartlı evet

Galatasaray'da yıllık 3.3 milyon Euro alan Belhanda, kalmak için kazancını 2 milyon Euro'ya indirmeye hazır! Ancak futbolcu son haftalarda çıkış yapsa da yönetim, devre arasını bekliyor.

Galatasaray'dan Belhanda'ya şartlı evet
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Galatasaray'da Belhanda, takıma katkısını sürdürürse indirim yapıp imza atılacak.

Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda, iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

ŞARTLI EVET

Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır. G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.

EKSİKLERDE SON DURUM

Saray'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan isimlerin karantina süreci devam ederken Falcao, Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun tedavileri de devam ediyor.

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Galatasaraydan Belhandaya şartlı evet

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