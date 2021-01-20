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20.01.2021 - 09:34 | | Sabah

Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı! Ayrılık...

Büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba'nın karnesi zayıf. Teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen 28 yaşındaki futbolcunun performansında sezon sonuna kadar düzelme görünmezse adı gönderilecekler listesinde yer alacak.

Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı! Ayrılık...
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Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in opsiyonları bulunuyor.

Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.

YENİ TEKLİF YOK

Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı.

Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

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