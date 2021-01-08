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08.01.2021 - 09:19 |

Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi

Galatasaray ara transfer döneminde Fatih Terim’in raporu doğrultusunda genç isimlere yönelecek.

Galatasaray'dan Patrick Berg ve Victor Boniface sürprizi
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Transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Aslan, Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta.

YIL SONUNDA SONA ERİYOR

2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek Berg ön liberoda oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemeleri'nde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

3 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST

Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin Euro.

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