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28.01.2021 - 12:14 | | Sabah

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı
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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı! Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor. Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrılması spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri olacak. Yıldız oyuncu sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı. Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

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Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

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