Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı, Galatasaray'ın golcülerinden çekinmediğini söyledi.

Kırıntılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ikinci yarıya iyi başladıklarını ve çıktıkları 2 maçtan da galip ayrıldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Kırıntılı, şöyle devam etti: "Büyük maçlar sürprizlere açıktır. Galatasaray sahasında oynayacak. Onların gücünü biliyoruz. Kendi sahalarında oynama avantajlarını kullanmak isteyecekler. Galatasaray'ın golcülerinden çekinmiyorum. Takım olarak da Galatasaray'dan çekinmiyoruz. Eğer puan veya puanlar alırsak, kamuoyunda 'Konyaspor sürpriz yaptı' değil de 'zaten hak ettiği puanı aldı' dedirtmek istiyoruz. Şu anki duruma bakılırsa, aramızda 1 puan var."

Kırıntılı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile yapacakları iki maçın da zor geçeceğini dile getirerek, "İlk maçı Beşiktaş'ın sahasında oynayacağız. Oradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. İnşallah iki maçta da kendi düşüncelerimizi sahaya yansıtırız. Kupada final oynamak istiyoruz. İnşallah Konyaspor'a Türkiye Kupası'nı getiririz" diye konuştu.

"Takıma katkı sağlıyorsam ne mutlu bana"

Sezonun başında kalede Kaya Tarakçı'nın olduğunu, daha sonra kaleyi devraldığını anlatan Kırıntılı, şunları kaydetti: "Şu an kalede ben oynuyorum. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Bu performansımda takım oyunu da çok önemli. Böyle olunca benim işim de kolaylaşıyor. Takıma katkı sağlıyorsam ne mutlu bana. Bu durumda olmamda Aykut Kocaman'ın çok emeği var. Kendisi Türkiye'deki en iyi hocalardan biri. Zamanında Fenerbahçe'ye gitmeme de vesile oldu. Torku Konyaspor'a gelmemde de büyük katkısı var. Bana güvendiğini biliyorum. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum."

Kırıntılı, şu anda takımın durumunun iyi olduğunu ve hedeflenen düzeye de geldiklerini vurgulayarak, "Ligin başında hedeflediğimiz puan ve sıra vardı. Buna ulaştık. Amacımız bunun daha da üzerine çıkabilmek. Hedefimiz, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bunu başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı.