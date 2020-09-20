Galatasaray'ın yoğun mesaisi

Galatasaray’ı Süper Lig ve Avrupa’da zorlu bir takvim bekliyor. Cim-Bom, henüz sezonun başı olmasına karşın yoğun bir döneme girdi.

Bir taraftan zorlu maçlar diğer taraftan ise seyahatlar sarı-kırmızılıları düşündürüyor. 1 ay içinde ligde ve Avrupa’da üst üste zor karşılaşmalara çıkacak olan sarı-kırmızılıların ilk rakibi bugün Medipol Başakşehir olacak.

Galatasaray 24 Eylül Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi’nde Hırvat ekibi Hajduk Split ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. Bu maçtan 3 gün sonra da ligde rakip Fenerbahçe...

Galatasaray Hajduk Split karşısında tur atlaması halinde Fenerbahçe maçından 4 gün sonra yine zor bir Avrupa Kupası maçına çıkacak. Bu kez rakip Hollanda ekibi Williem ll veya İskoç temsilcisi Rangers olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 1 Ekim’de play-off mücadelesi için Galatasaray deplasmana gidecek. Bu deplasmanın ardından Galatasaray 3 gün sonra ligde Kasımpaşa ile rakip sahada oynayacak.

Milli aranın ardından da yine ekim ayı içerisinde Galatasaray, 18 Ekim’de Türk Telekom’da oynayacak. Aslan’ın Ekim’deki son sınavı BB Erzurum deplasmanında olacak.