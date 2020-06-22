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• 22 Haziran 2020 - 10:20 • Son Güncelleme:

Premier Lig maçını tam 3.9 milyon kişi izledi! Rekor...

Korona virüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'e bu hafta kaldığı yerden devam edildi.

• 22 Haziran 2020 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Maçlar seyircisiz oynanadığı için stada gidemeyen taraftarları evde tutabilmek için bazı maçların karasal yayın üzerinden yayınlanmasına karar verilmişti.

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Cumartesi günü oynanan Crystal Palace - Bournemouth maçı BBC tarihinde yayınlanan ilk Premier Lig maçı oldu.

33.9 milyon kişi izledi

3.9 milyon kişi izledi

Maçı tam 3.9 milyon kişinin izlediği açıklandı. Karasal yayında rekor daha önce 2012'de oynana Manchester Derbisi'yle 4 milyon izleyiciydi.

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Mücadelenin maç önü, devre arası ve maç sonu yayınlarını ünlü spiker Alex Scott yaptı.

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Alex Scott eski İngiliz Milli Takım futbolcusu ve Arsenal'in eski futbolcularından...

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Scott, yeşil sahadaki kariyerinin ardından kamera önünde kariyerini devam ettirdi.

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BBC'nin Premier Lig yayınlarında görev alan Scott, Skysports'ta da yorumculuk yapıyor.

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İngiltere'de oldukça popüler olan Scott'un Instagram'da 355 bin takipçisi bulunuyor.

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