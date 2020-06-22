Premier Lig maçını tam 3.9 milyon kişi izledi! Rekor...

Maçlar seyircisiz oynanadığı için stada gidemeyen taraftarları evde tutabilmek için bazı maçların karasal yayın üzerinden yayınlanmasına karar verilmişti. Cumartesi günü oynanan Crystal Palace - Bournemouth maçı BBC tarihinde yayınlanan ilk Premier Lig maçı oldu. Maçı tam 3.9 milyon kişinin izlediği açıklandı. Karasal yayında rekor daha önce 2012'de oynana Manchester Derbisi'yle 4 milyon izleyiciydi. Mücadelenin maç önü, devre arası ve maç sonu yayınlarını ünlü spiker Alex Scott yaptı. Alex Scott eski İngiliz Milli Takım futbolcusu ve Arsenal'in eski futbolcularından... Scott, yeşil sahadaki kariyerinin ardından kamera önünde kariyerini devam ettirdi. BBC'nin Premier Lig yayınlarında görev alan Scott, Skysports'ta da yorumculuk yapıyor. İngiltere'de oldukça popüler olan Scott'un Instagram'da 355 bin takipçisi bulunuyor. GALERİ - CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!