• 28 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kulübü resmen açıkladı...
Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği Diagne WBA'ya transfer oluyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferini bitirdi. Futbolcunun kulübünden açıklama geldi. İşte sarı-kırmızılı kulübün kasasından çıkacak rakam...
• 28 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
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