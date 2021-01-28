Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kulübü resmen açıkladı...
• 28 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kulübü resmen açıkladı...

Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği Diagne WBA'ya transfer oluyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferini bitirdi. Futbolcunun kulübünden açıklama geldi. İşte sarı-kırmızılı kulübün kasasından çıkacak rakam...

• 28 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
1Transfer atağı sürüyor
ABONE OL

Transfer atağı sürüyor

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da transfer atağı tüm hızıyla sürüyor.

2Terim biletini kesti

Terim biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda istemediği futbolcularla yol ayrımına gidiliyor.

3Diagne WBAya transfer oluyor...

Diagne WBA'ya transfer oluyor...

West Bromwich ile anlaşan Mbaye Diagne kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürecek.

4Mostafa Mohamed tamam

Mostafa Mohamed tamam

Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi Mostafa Mohamed'in transferini bitirdi.

5Basın Sözcüsü transferi resmen açıkladı

Basın Sözcüsü transferi resmen açıkladı

Yıldız futbolcunun kulübü Zamalek'in Basın Sözcüsü, yaptığı son dakika açıklamasında “Mostafa bugün Galatasaray’da” diye konuştu.

6Transfer G.Saray lehine sonuçlanacak

"Transfer G.Saray lehine sonuçlanacak"

Basın sözcüsü Essam Salem, “Mostafa’nın transferi bugün Galatasaray lehine sonuçlanacak” ifadesini kullandı.

71.5 yıllık kiralama bedeli 2 milyon dolar

1.5 yıllık kiralama bedeli 2 milyon dolar

Salem “Galatasaray 1.5 yıllık kiralık dönem için 2 milyon dolar ödeyecek. Satın alma opsiyonu 4 milyon dolar olacak” diyerek anlaşmanın detaylarını duyurdu.

8Eski ünlü golcü Mido da transferi doğruladı

Eski ünlü golcü Mido da transferi doğruladı

Zamalek'in eski oyuncularından olan Mido, "Mohamed, Avrupa’da büyük bir kulübe transfer olacak. Saint-Etienne'e gitmeyecek. Sözleşmenin tüm detayları kısa süre içerisinde belli olacak" açıklamasını yaparak transferi doğruladı.

9

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kulübü resmen açıkladı...

Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci transferini son dakika olarak duyurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe...

ÖZEL | Yusuf Erdoğan'dan transfer itirafı! Trabzonspor...

Son dakika haberleri | Almanya'da Mesut Özil şoku! Milli takım cevabı olay oldu...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet