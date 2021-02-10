Son dakika - Galatasaray FIFA'lık oldu! Büyük telaş...

Maicon yolları ayırıyor Maicon'un da ödemelerde gecikme olduğu gerekçesiyle kulübüyle sözleşmesini feshedeceği kaydedildi. Oyuncunun menajeri Renato, "Kulüp bize olan borcunun bir kısmını ödeyeceğini söyledi ancak üzerinden bir hafta daha geçti" dedi.