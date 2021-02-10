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Sporx
• 10 Şubat 2021 - 20:06 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray FIFA'lık oldu! Büyük telaş...

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin'i kadrosuna katarak güçlendiren Galatasaray'da FIFA gelişmesi yaşanıyor.

Sporx
• 10 Şubat 2021 - 20:06 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbi galibiyetinin ardından averajla liderliğe oturdu. Kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor

2Al Nassr ile FIFAlık

Al Nassr ile FIFA'lık

Galatasaray, yaz aylarında 1,43 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Maicon'un bonservisini ödemediği gerekçesiyle Al Nassr ile FIFA'lık oldu.

3FIFA süre tanıdı

FIFA süre tanıdı

Arabistan basınında yer alan haberlere göre FIFA, Galatasaray'ın başvurusu üzerine Arap kulübüne yazı göndererek ödemeyi yapmaları için süre tanıdı.

4Büyük telaş içindeler

Büyük telaş içindeler

Henüz Galatasaray'a herhangi bir ödeme yapmadığı kaydedilen Al Nassr'da yetkililerin verilen sürede ödemeyi tamamlamak için büyük bir telaş içine girdikleri ve transfer cezası alma ihtimallerinin olduğu belirtildi.

5Maicon yolları ayırıyor

Maicon yolları ayırıyor

Maicon'un da ödemelerde gecikme olduğu gerekçesiyle kulübüyle sözleşmesini feshedeceği kaydedildi. Oyuncunun menajeri Renato, "Kulüp bize olan borcunun bir kısmını ödeyeceğini söyledi ancak üzerinden bir hafta daha geçti" dedi.

6Anlaşma yapmamız mümkün gözükmüyor

"Anlaşma yapmamız mümkün gözükmüyor"

Menajer ayrıca, "Şu andaki kontratın gerekliliklerini karşılamıyorlar, bu yüzden onlarla bir anlaşma yapmamız mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

7Son kararını verecek

Son kararını verecek

Maicon'un önümüzdeki günlerde Arabistan'a giderek kulüple bir görüşme gerçekleştireceği ve sonrasında ayrılıkla ilgili son kararını vereceği de ifade edildi.

8Diğer futbolcular idmana çıkmıyor

Diğer futbolcular idmana çıkmıyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren Al Nassr kulübünde birçok oyuncu da maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmayı reddetti.

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