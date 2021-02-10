Sporx
• 10 Şubat 2021 - 20:06 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray FIFA'lık oldu! Büyük telaş...
Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin'i kadrosuna katarak güçlendiren Galatasaray'da FIFA gelişmesi yaşanıyor.
Sporx
• 10 Şubat 2021 - 20:06 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbi galibiyetinin ardından averajla liderliğe oturdu. Kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor
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