• 08 Şubat 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve liderliği kaptırdı. Maç sonrası eski sarı lacivertli Serhat Akın sert eleştirilerde bulundu.
• 08 Şubat 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.
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İşte Serhat Akın'ın yaptığı açıklamalar;
'Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturturamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce ben heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bu güne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok.
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