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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberi | Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'
• 08 Şubat 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve liderliği kaptırdı. Maç sonrası eski sarı lacivertli Serhat Akın sert eleştirilerde bulundu.

• 08 Şubat 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

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Geçtiğimiz sezon uzun yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen Sarı Lacivertli camiada tüm gözler hafta sonu oynanan maçtaydı. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yılın ardından bu sezon da Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de ilk derbi maçı olarak tarihe geçen karşılaşmada Sarı Lacivertlilerde hücum bölgesindeki oyuncuların performansı maça adeta damgasını vurdu.

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Fenerbahçe'nin kaybettiği derbi sonrasında eski futbolculardan Serhat Akın açtığı Twitch yayınında eleştirilerde bulundu.

5İşte Serhat Akının yaptığı açıklamalar;

İşte Serhat Akın'ın yaptığı açıklamalar;

'Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturturamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce ben heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bu güne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok.

6SERDAR AZİZ MAÇI KATLETTİ

'SERDAR AZİZ MAÇI KATLETTİ'

'Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar. '

7ŞAMPİYONLUK ALİ KOÇA YAZAR

'ŞAMPİYONLUK ALİ KOÇ'A YAZAR'

'Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var ama bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Emre Belözoğlu'na yazılır kesinlikle Ali Koç Başkana yazılır.'

8FENERBAHÇE G.SARAYA TOP VERMEMESİ LAZIM

'FENERBAHÇE G.SARAY'A TOP VERMEMESİ LAZIM'

Şuan kadro olarak Fenerbahçe'nin kadrosu 1. sırada 2. sırada Galatasaray 3. sırada Beşiktaş ama Sergen Yalçın hoca müthiş işler yapıyor. Galatasaray'ı küçümsemiyorum ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu onlara topu vermemeleri lazım.

9MERT HAKAN BİZİM OYUNCU DEĞİL

'MERT HAKAN BİZİM OYUNCU DEĞİL'

Herkes bana Mert Hakan'ı soruyor. Bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını görmedim. Taylan gencecik futbolcu ama her yerde. Mesela Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi ama 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan.

10MESUTUN İLK DERBİSİ

MESUT'UN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de ilk derbi maçı olarak tarihe geçen karşılaşmada Sarı Lacivertlilerde hücum bölgesindeki oyuncuların performansı maça adeta damgasını vurdu.

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