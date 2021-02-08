Son dakika haberi | Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'

İşte Serhat Akın'ın yaptığı açıklamalar; 'Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturturamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce ben heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bu güne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok.