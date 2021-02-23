Akşam
• 23 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Christoph Daum, Fenerbahçe için ilk kez konuştu: Fotoğrafı paylaştım çünkü...
Fenerbahçe'de son günlerde ismi sık sık teknik direktörlük için gündeme getirilen Alman teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu.
Akşam
• 23 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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DAUM GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'un görevine son verileceği iddia edilirken gündeme Sarı Lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum gelmişti.
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