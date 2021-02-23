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Akşam
• 23 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Christoph Daum, Fenerbahçe için ilk kez konuştu: Fotoğrafı paylaştım çünkü...

Fenerbahçe'de son günlerde ismi sık sık teknik direktörlük için gündeme getirilen Alman teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu.

Akşam
• 23 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
1DAUM GÜNDEME GELMİŞTİ
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DAUM GÜNDEME GELMİŞTİ

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'un görevine son verileceği iddia edilirken gündeme Sarı Lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum gelmişti.

2İSTANBUL PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İSTANBUL PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, sarı lacivertlilerin Başakşehir'e kupada elenmesinin hemen ardından İstanbul paylaşımı yapmıştı.

3FENERBAHÇEYE MESAJ

FENERBAHÇE'YE MESAJ

Daum paylaşımında "Türkiye benim ikinci Vatanımdır" ifadelerini kullanırken eşiyle birlikte İstanbul'da çektirdiği resmi paylaşmış ve Fenerbahçe'ye mesaj gönderdiği iddia edilmişti.

4DAUM İDDİASI

DAUM İDDİASI

Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.

5İLK KEZ KONUŞTU

İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe'de 2004 ve 2005 yıllarında şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Fenerbahçe iddialarının ardından ilk kez konuştu. Daum, "Şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Türkiye 2. vatanım..." dedi.

6ŞİMDİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL

"ŞİMDİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Christoph Daum, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

7TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Daum ayrıca, "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.

8SERHAT AKIN: DAUM GELMELİ

SERHAT AKIN: DAUM GELMELİ!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın da Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini ve yerine hiç düşünülmeden Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini söylemişti.

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