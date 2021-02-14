Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına Mesut Özil damga vurdu: Top onun ayağına geldikçe...

"Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. İkinci devre 1-0’ı telafi etmek isteyen ve aynen ilk yarıdaki Fenerbahçe gibi oynamaya niyetlenen bir Karagümrük vardı ama Valencia, Osayi gibi hızlı kanatları olan, yorgun olsa da orta sahadan forveti besleyen Ozan-Sosa gibi yıldızları bulunan Fenerbahçe karşısında riskleri vardı bu fikrin. Nitekim 53. dakikada Ozan’ın topla buluşturduğu Valencia tam da klasına uygun şekilde santradan rakip kaleye kadar gitti topu zeki bir şekilde Karagümrük ağlarına bıraktı."