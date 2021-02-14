• 14 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına Mesut Özil damga vurdu: Top onun ayağına geldikçe...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı Lacivertli takımın starı Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk kez ilk 11'de başladı ve maça damga vuran isimlerden oldu.
• 14 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
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MESUT ÖZİL İLK 11'DE BAŞLADI
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı Lacivertli takımda Mesut Özil ilk kez ilk 11'de maça başladı.
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"Bu pas oyunun futbolda modası geçmese, dünyada pas oyunun kralını oynayan Barcelona’nın o futbol anlayışı iflas etmezdi. Önüne gelen Barcelona’yı yenmezdi.Karagümrük kiminle oynarsa oynasın, büyük-küçük fark etmiyor, futbol oynamaya çalışıyor. Kadrosunda Avrupa’nın en kariyerli oyuncuları var. Buna rağmen özellikle ilk yarıda Mesut Özil‘in kariyerine aşırı saygı duydular, adeta teslim oldular."
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"Mesut ikinci yarıda yorulunca, Karagümrük oyunu tek kaleye çevirdi, Borini ile belki de haftanın golünü attı ve kaleci Altay‘ın kurtarışları olmasa, oyunu 2-0’dan galibiyete bile çevirebilirdi.Fenerbahçe‘ye bu maçta attığı ikinci gol ders olmalı... Valencia‘nın attığı ikinci golde, Fenerbahçe tek hızlı hücumunu yaptı ve golü buldu. Fenerbahçe koca 90 dakikalarda hiç olmazsa bu hızlı hücumu 3-5 defa niye denemez?"
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"Fenerbahçe, henüz Mesut’tan yüzde yüz yararlanamadığı, Pelkas‘ı, Gustavo‘yu , İrfan Can‘ı oynatamadığı bir maçta, çok önemli bir galibiyete imza attı. Oynadığı futbol, ikinci yarıda “mahkum ve mahcup” bir görüntü verse bile çok önemli bir galibiyete imza attı.Stad zemininin hakkını vermezsek ayıp olur. Bu Olimpiyat Stadı’na her yerden daha fazla kar yağıyor, yağmur yağıyor. Buzlanma oluyor. Rüzgâr ıslık çalarak esiyor. Ama zemin, “ipek halı” gibi göz kamaştırıyor. Bakarsan bağ, bakmazsan rezalet oluyor. Maalesef bu ülkede rezalet diz boyu..."
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ERCAN GÜVEN: YARIN PORSİYON F.BAHÇE!
"Müjdeyi hafta içi Emre Belözoğlu vermiş, Fenerbahçe’nin topu rakibe bırakan tatsız ve sonuçsuz oyunu bırakacağını söylemişti. Uygulamasında Erol Bulut’a ne gibi bir katkısı oldu bilinmez ama Karagümrük deplasmanına Mesut Özil ile başlayan Fenerbahçe yorulana kadar tam da bunu yaptı."
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"Topa sahip olan, önde oynayan, basan ve en önemlisi atak tamamlayan bir Fenerbahçe vardı 45 dakika. İkinci devre ise rakibin boşalttığı arka alana nefis kontrataklar yaparak başlayan Fenerbahçe maçı eski haline dönerek tamamladı. Yarım porsiyon oynadı yani…Belki, eksikler dönünce tüm maça yayabilir sezon bitmeden!"
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"Fenerbahçe’nin üstün olduğu yarıda kanatlarda Caner ve Sangare neredeyse sıfıra iniyor, forvet sürekli yer değiştirip savunmaya da katkı veriyor, Mesut Özil ise ince paslar ve kaliteli ortalarının yanı sıra genç takımdan gelip ilk kez forma giymiş bir genç gibi rakip çıkarken bile baskı yapıyordu."
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"Yüksek viteste olmasa da maçlarını dengeli ve kontrollü oynayıp top yapan Karagümrük’ü bir devre boyunca sahasına hapsetti Fenerbahçe.Ancak maçın ilk pozisyonu Karagümrük’tendi ve Ademi’nin sert şutunu çok şık kurtaran Altay, formunun devam ettiğini belli ederek takımına güven verdi. Daha sonra üç gol kurtarışı daha var Altay’ın. Formu dört nala gidiyor genç kalecinin."
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"Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. İkinci devre 1-0’ı telafi etmek isteyen ve aynen ilk yarıdaki Fenerbahçe gibi oynamaya niyetlenen bir Karagümrük vardı ama Valencia, Osayi gibi hızlı kanatları olan, yorgun olsa da orta sahadan forveti besleyen Ozan-Sosa gibi yıldızları bulunan Fenerbahçe karşısında riskleri vardı bu fikrin. Nitekim 53. dakikada Ozan’ın topla buluşturduğu Valencia tam da klasına uygun şekilde santradan rakip kaleye kadar gitti topu zeki bir şekilde Karagümrük ağlarına bıraktı."
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"Bir artı daha Fenerbahçe için…Rakibin değişen oyun tarzına göre kontra oyun yaratabiliyor artık sahada. Çok baskı ve pozisyon olursa da Altay kurtarıyor. Tabi bir yere kadar. Sakat futbolcularının düzelmesini sevgili yolu bekler gibi bekliyor Fenerbahçe. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can dönene kadar “pısırık futbol” yerine tercih edilen yöntemi çok eleştirmemek lazım.Ancak, baskı yerken orta saha veya savunmaya takviye yapılmasını da Emre Belözoğlu söyleyecek değil ya."
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"Erol Bulut’un 2-1’i korumak için yaptığı değişiklikler ancak Karagümrük baskısı amansız hale geldikten sonra maçın son on dakikasındaydı. Son iki maçta 80’er dakika oynayan Özil de çıktı ama Caner’in çıkıp Tisserand’ın girmesiyle dirileşen savunma gole izin vermedi.Sonuçta Fenerbahçe için küçük ancak Erol Bulut için çok büyük bir adımdı bu galibiyet. Ek süre aldı hoca!"
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