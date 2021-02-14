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• 14 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına Mesut Özil damga vurdu: Top onun ayağına geldikçe...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı Lacivertli takımın starı Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk kez ilk 11'de başladı ve maça damga vuran isimlerden oldu.

• 14 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
1MESUT ÖZİL İLK 11DE BAŞLADI
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MESUT ÖZİL İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sarı Lacivertli takımda Mesut Özil ilk kez ilk 11'de maça başladı.

2MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Sarı Lacivertliler Thiam ve Valencia'nın golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü Borini'den geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Sarı Lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

3MAÇA DAMGA VURDU

MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin tüm dünyada büyük ses getiren transferi Mesut Özil dün akşam ilk kez Sarı Lacivertli formayla ilk 11'de maça başladı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynarken maça damga vuran isimlerin başında geldi.

4İŞTE SPOR YAZARLARININ GÖRÜŞLERİ

İŞTE SPOR YAZARLARININ GÖRÜŞLERİ

Spor yazarları Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumları...

5ŞANSAL BÜYÜKA: MUTLU VE MESUT...

ŞANSAL BÜYÜKA: MUTLU VE MESUT...

"Mesut Özil, bildiğimiz, tanıdığımız, hayranlıkla izlediğimiz Mesut Özil, hem oynayıp, hem oynatınca ilk yarıda “sırıtmayan”, sorunsuz bir Fenerbahçe izledik."

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"Tam 11 aydır tek maç oynamayan Mesut, ikinci yarıda haklı olarak yorulup “stop” edince, hızla eskiye dönen, rakipten müthiş bir baskı yiyen ve taraftarlarını kan-ter içinde bırakan, alıştığımız Fenerbahçe’yi izlemeye başladık."

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"Mesut Özil’in rüzgârı ilk yarıda Ozan ile özellikle Sosa‘yı da peşine takıp götürünce, ilk 45 dakikada sorunsuz bir Fenerbahçe ortaya çıktı. Hayrettir, attıkları golden sonra bile savunmaya çekilmediler, Fenerbahçe’ye yakışır futbolu oynamaya çalıştılar."

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"Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki en büyük kusuru, abartılmış pas oyunu ve aşırı ağır hücuma çıkması oldu. Aslında Fenerbahçe bunu hep yapıyor. 3-5 pasta gitmesi gereken rakip kaleye 15-20 gereksiz pas yaparak gitmeye çalışıyor."

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"O zaman ne oluyor? Rakip savunma iyice yerleşiyor, geniş alan bırakmıyor ve zaten fizik gücü son derece yetersiz olan Fenerbahçe golcüleri, rakip savunmanın arasında, yani kalabalıklar arasında kaybolup gidiyor."

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"Bu pas oyunun futbolda modası geçmese, dünyada pas oyunun kralını oynayan Barcelona’nın o futbol anlayışı iflas etmezdi. Önüne gelen Barcelona’yı yenmezdi.Karagümrük kiminle oynarsa oynasın, büyük-küçük fark etmiyor, futbol oynamaya çalışıyor. Kadrosunda Avrupa’nın en kariyerli oyuncuları var. Buna rağmen özellikle ilk yarıda Mesut Özil‘in kariyerine aşırı saygı duydular, adeta teslim oldular."

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"Mesut ikinci yarıda yorulunca, Karagümrük oyunu tek kaleye çevirdi, Borini ile belki de haftanın golünü attı ve kaleci Altay‘ın kurtarışları olmasa, oyunu 2-0’dan galibiyete bile çevirebilirdi.Fenerbahçe‘ye bu maçta attığı ikinci gol ders olmalı... Valencia‘nın attığı ikinci golde, Fenerbahçe tek hızlı hücumunu yaptı ve golü buldu. Fenerbahçe koca 90 dakikalarda hiç olmazsa bu hızlı hücumu 3-5 defa niye denemez?"

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"Fenerbahçe geri dörtlüsünün kısa verkaçlarda rakibi sıkça arkasına kaçırdığını gördük. Caner niye bu kadar gergin oynar? Ne gerek var? Serdar Aziz en sakin maçlarından birini oynadı. Rakibe dalmadan, dirsek atmadan, arkadan dolanmadan, Fenerbahçelilerin yüreğini ağzına getirmeden..."

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"Fenerbahçe, henüz Mesut’tan yüzde yüz yararlanamadığı, Pelkas‘ı, Gustavo‘yu , İrfan Can‘ı oynatamadığı bir maçta, çok önemli bir galibiyete imza attı. Oynadığı futbol, ikinci yarıda “mahkum ve mahcup” bir görüntü verse bile çok önemli bir galibiyete imza attı.Stad zemininin hakkını vermezsek ayıp olur. Bu Olimpiyat Stadı’na her yerden daha fazla kar yağıyor, yağmur yağıyor. Buzlanma oluyor. Rüzgâr ıslık çalarak esiyor. Ama zemin, “ipek halı” gibi göz kamaştırıyor. Bakarsan bağ, bakmazsan rezalet oluyor. Maalesef bu ülkede rezalet diz boyu..."

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"F.Bahçeliler, ikinci yarıda mahkum ve mahcup futboldan mutlu olmasalar bile, Mesut‘un gelmeye başlamasından, sakatların sahaya dönüşünün yaklaşmasından, Karagümrük gibi çok zor bir deplasmanın kazanılmasından mutlu olmalılar. Mutlu ve Mesut..."

15ERCAN GÜVEN: YARIN PORSİYON F.BAHÇE

ERCAN GÜVEN: YARIN PORSİYON F.BAHÇE!

"Müjdeyi hafta içi Emre Belözoğlu vermiş, Fenerbahçe’nin topu rakibe bırakan tatsız ve sonuçsuz oyunu bırakacağını söylemişti. Uygulamasında Erol Bulut’a ne gibi bir katkısı oldu bilinmez ama Karagümrük deplasmanına Mesut Özil ile başlayan Fenerbahçe yorulana kadar tam da bunu yaptı."

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"Diyeceksiniz ki, “ilk 11’de başlayan Mesut Özil’in farkı”!O da var elbet… Ancak, Mesut oynayan takımın kalitesini yükselten bir futbolcu; tek başına mucizeler yaratacak değil. İşte Karagümrük karşısında Fenerbahçe’nin farkı “oynayan takım” ilaveten “Mesut Özil”di… En azından ilk yarı!"

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"Topa sahip olan, önde oynayan, basan ve en önemlisi atak tamamlayan bir Fenerbahçe vardı 45 dakika. İkinci devre ise rakibin boşalttığı arka alana nefis kontrataklar yaparak başlayan Fenerbahçe maçı eski haline dönerek tamamladı. Yarım porsiyon oynadı yani…Belki, eksikler dönünce tüm maça yayabilir sezon bitmeden!"

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"Fenerbahçe’nin üstün olduğu yarıda kanatlarda Caner ve Sangare neredeyse sıfıra iniyor, forvet sürekli yer değiştirip savunmaya da katkı veriyor, Mesut Özil ise ince paslar ve kaliteli ortalarının yanı sıra genç takımdan gelip ilk kez forma giymiş bir genç gibi rakip çıkarken bile baskı yapıyordu."

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"Fenerbahçe, Mesut’u topla buluşturdukça futbol kapasitesi ve oyun zekası artıyordu takımın. Zaten Fenerbahçe’yi üç maçtır kalesini gole kapatmış rakibine karşı ilk devre 1-0 öne geçiren golün ortası da duran topta Mesut Özil’den geldi."

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"Yüksek viteste olmasa da maçlarını dengeli ve kontrollü oynayıp top yapan Karagümrük’ü bir devre boyunca sahasına hapsetti Fenerbahçe.Ancak maçın ilk pozisyonu Karagümrük’tendi ve Ademi’nin sert şutunu çok şık kurtaran Altay, formunun devam ettiğini belli ederek takımına güven verdi. Daha sonra üç gol kurtarışı daha var Altay’ın. Formu dört nala gidiyor genç kalecinin."

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"Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. Karagümrük ilk yarıda Ademi’ye uzun toplar yollamak ve Caner’in kulvarından Ndao ile çizgiye inmek dışında bir şey yapamadıysa bunun asıl sebebi öne doğru baskılı oynayan Fenerbahçe’ydi. Tıpkı ikinci yarıda ağır baskı yapan Karagümrük’ün sebebi de Fenerbahçe olduğu gibi. İkinci devre 1-0’ı telafi etmek isteyen ve aynen ilk yarıdaki Fenerbahçe gibi oynamaya niyetlenen bir Karagümrük vardı ama Valencia, Osayi gibi hızlı kanatları olan, yorgun olsa da orta sahadan forveti besleyen Ozan-Sosa gibi yıldızları bulunan Fenerbahçe karşısında riskleri vardı bu fikrin. Nitekim 53. dakikada Ozan’ın topla buluşturduğu Valencia tam da klasına uygun şekilde santradan rakip kaleye kadar gitti topu zeki bir şekilde Karagümrük ağlarına bıraktı."

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"Bir artı daha Fenerbahçe için…Rakibin değişen oyun tarzına göre kontra oyun yaratabiliyor artık sahada. Çok baskı ve pozisyon olursa da Altay kurtarıyor. Tabi bir yere kadar. Sakat futbolcularının düzelmesini sevgili yolu bekler gibi bekliyor Fenerbahçe. Gustavo, Pelkas ve İrfan Can dönene kadar “pısırık futbol” yerine tercih edilen yöntemi çok eleştirmemek lazım.Ancak, baskı yerken orta saha veya savunmaya takviye yapılmasını da Emre Belözoğlu söyleyecek değil ya."

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"120 dakikalık kupa maçı yorgunluğunun yavaş yavaş ortaya çıktığı ve Karagümrük baskısının arttığı son yarım saatte Borini’nin mükemmel dönüp mükemmel vurduğu şut için Altay’ın yapacak bir şeyi yoktu açıkçası."

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"Erol Bulut’un 2-1’i korumak için yaptığı değişiklikler ancak Karagümrük baskısı amansız hale geldikten sonra maçın son on dakikasındaydı. Son iki maçta 80’er dakika oynayan Özil de çıktı ama Caner’in çıkıp Tisserand’ın girmesiyle dirileşen savunma gole izin vermedi.Sonuçta Fenerbahçe için küçük ancak Erol Bulut için çok büyük bir adımdı bu galibiyet. Ek süre aldı hoca!"

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