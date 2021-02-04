• 04 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - İnanılmaz, tarihe geçti! Fenerbahçe 23.7 milyon euroya...
Fenerbahçe'de 2020-2021 futbol sezonunda transfer dönemlerine tek bir slogan damgasını vurdu, yıllarca unutulmayacak bir süreç oldu: Alo, ben Emre abin!
• 04 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:
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CELAL UMUT EREN
Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Emre Belözoğlu, sportif direktörlükteki ilk senesinde birbirinden önemli isimlere imza attırdı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile İrfan Can ve Mert Hakan gibi flaş oyuncular başta olmak üzere 22 futbolcu kadroya katıldı, ikna süreçlerinde ‘Alo, ben Emre abin’ sözü öne çıktı.
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Futboldan yöneticiliğe hızlı geçiş yaptı
1996-2020 yılları arası üst düzey futbol oynaması; Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Inter, Atletico Madrid, Newcastle gibi önemli kulüplerde yer alması ve A Milli Takım’da uzun yıllar kaptanlık yapmasıyla Türk futbol tarihine geçen Emre Belözoğlu, yöneticiliğe de hızlı geçiş yaptı.
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Mesut Özil'den Mert Hakan'a...
Özellikle genç futbolcuların idol olarak gördüğü başarılı futbol adamı, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile Galatasaray’la girilen yarıştan kazanılan İrfan Can ve Mert Hakan başta olmak üzere toplamda 22 futbolcu kadroya katıldı. İkna süreçlerinde ‘Alo, ben Emre abin’ sloganı hep öne çıktı.
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Yabancı dil avantajını kullandı
Mert Hakan ve İrfan Can’ın imza atmasında özellikle Emre Belözoğlu’na olan sevgi ile saygıları ön plandaydı. Bununla beraber, Mesut Özil’le de ilk andan itibaren hep sıcak diyalogları olan Belözoğlu; Sosa, Perotti, Lemos, Tisserand ve Samatta gibi isimlerin gelmesinde de yabancı dil avantajı ve tanınırlığı ile dikkat çekti.
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