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• 04 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - İnanılmaz, tarihe geçti! Fenerbahçe 23.7 milyon euroya...

Fenerbahçe'de 2020-2021 futbol sezonunda transfer dönemlerine tek bir slogan damgasını vurdu, yıllarca unutulmayacak bir süreç oldu: Alo, ben Emre abin!

• 04 Şubat 2021 - 07:26 • Son Güncelleme:
1CELAL UMUT EREN
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CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Emre Belözoğlu, sportif direktörlükteki ilk senesinde birbirinden önemli isimlere imza attırdı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile İrfan Can ve Mert Hakan gibi flaş oyuncular başta olmak üzere 22 futbolcu kadroya katıldı, ikna süreçlerinde ‘Alo, ben Emre abin’ sözü öne çıktı.

2Tam 22 futbolcuya imza attırdı

Tam 22 futbolcuya imza attırdı

Transfer dönemlerinde Fenerbahçe fırtınası esti. 2020-21 sezonunda hem yaz hem de kış döneminde sarı-lacivertliler, tam 22 futbolcuya imza attırdı. Burada öne çıkan isim ise sportif direktör Emre Belözoğlu oldu.

3“Alo ben Emre abin”

“Alo ben Emre abin!”

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Belözoğlu, yöneticilikte ilk yılında adeta tarihi bir süreç yaşadı. Birbirinden önemli isimler sarı-lacivertli renklere katılırken, ortaya yıllarca unutulmayacak bir slogan çıktı: “Alo ben Emre abin!”

4Futboldan yöneticiliğe hızlı geçiş yaptı

Futboldan yöneticiliğe hızlı geçiş yaptı

1996-2020 yılları arası üst düzey futbol oynaması; Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Inter, Atletico Madrid, Newcastle gibi önemli kulüplerde yer alması ve A Milli Takım’da uzun yıllar kaptanlık yapmasıyla Türk futbol tarihine geçen Emre Belözoğlu, yöneticiliğe de hızlı geçiş yaptı.

5Mesut Özilden Mert Hakana...

Mesut Özil'den Mert Hakan'a...

Özellikle genç futbolcuların idol olarak gördüğü başarılı futbol adamı, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile Galatasaray’la girilen yarıştan kazanılan İrfan Can ve Mert Hakan başta olmak üzere toplamda 22 futbolcu kadroya katıldı. İkna süreçlerinde ‘Alo, ben Emre abin’ sloganı hep öne çıktı. 

6Yabancı dil avantajını kullandı

Yabancı dil avantajını kullandı

Mert Hakan ve İrfan Can’ın imza atmasında özellikle Emre Belözoğlu’na olan sevgi ile saygıları ön plandaydı. Bununla beraber, Mesut Özil’le de ilk andan itibaren hep sıcak diyalogları olan Belözoğlu; Sosa, Perotti, Lemos, Tisserand ve Samatta gibi isimlerin gelmesinde de yabancı dil avantajı ve tanınırlığı ile dikkat çekti.

72 farklı takım çıktı

2 farklı takım çıktı

Yaz ve kış transfer döneminde doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 22 farklı isim kadroya katıldı.

8İşte o liste:

 İşte o liste:

Fenerbahçe’de adeta iki ayrı ilk 11 kurulmuş oldu. Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe geçiş yaptıktan sonra takım kalitesine vurgu yapan Emre Belözoğlu, yoğun çalışmalar ve mesailer harcayarak büyük emek harcadı. Kaleci bölgesi hariç her mevkiiye transfer yapıldı.

9STOPER:

STOPER:

Tisserand, Lemos, Szalai

10SAĞ BEK:

SAĞ BEK:

Gökhan Gönül, Nazım Sangare

11SOL BEK:

SOL BEK:

Caner Erkin, Novak

12ORTA SAHA:

ORTA SAHA:

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Sosa, Pelkas

13KANATLAR:

KANATLAR:

Sinan Gümüş, Osayi-Samuel, Perotti, Valencia

14FORVET:

FORVET:

Samatta, Cisse, Thiam, Ademi

15Para da kazanıldı

Para da kazanıldı

Sarı-lacivertliler 22 yeni futbolcu getirmesine karşın oyuncu satışından para kazanmasını da bildi. Vedat Muriç’i sezon başında Lazio’ya 18.5 milyon euroya satan sarı-lacivertliler, Jailson’u da Çin’e 4.5 milyon euroya gönderdi.

16Toplam 23.7 milyon euro

Toplam 23.7 milyon euro

Son olarak Dirar’ın Club Brugge’e kiralanmasından da 700 bin euro elde edildi. Toplamda kulüp kasasına 23.7 milyon euro girdi. Fenerbahçe futbolcu, bonservislerine ise sadece 18.3 milyon euro harcadı.

17En pahalısı İrfan Can

En pahalısı İrfan Can

Mesut Özil, Gökhan, Caner, Sosa, Novak, Mert Hakan, Thiam gibi yıldızlar bedelsiz gelirken, İrfan Can 7 milyon euro ile en pahalı isim oldu. 

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