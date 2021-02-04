Son dakika haberleri - İnanılmaz, tarihe geçti! Fenerbahçe 23.7 milyon euroya...

Yabancı dil avantajını kullandı Mert Hakan ve İrfan Can’ın imza atmasında özellikle Emre Belözoğlu’na olan sevgi ile saygıları ön plandaydı. Bununla beraber, Mesut Özil’le de ilk andan itibaren hep sıcak diyalogları olan Belözoğlu; Sosa, Perotti, Lemos, Tisserand ve Samatta gibi isimlerin gelmesinde de yabancı dil avantajı ve tanınırlığı ile dikkat çekti.