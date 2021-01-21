Son dakika haberleri - Galatasaray - Denizlispor maçından sonra açıkladı! 'İrfan Can'ın gelişiyle Emre Akbaba...'

BABEL ALAN AÇTI İkinci yarıda Denizli baskınla güzel bir gol buldu ama Galatasaray aynı oyuna devam etti. Emre Akbaba’nın 360 derecede oynarken yaşadığı sıkıntılar devam etse de rakibi baskıladıklarında ceza sahası içinde neler yapabildiğini göstermesi olumluydu. Ancak asıl farkı Feghouli yarattı diyebiliriz. Bu tip rakiplere karşı Cezayirli hücumun beyni ve akışkanlığının merkezi oluyor. Gerçek anlamda yıldızlaştı ve Belhanda, Akbaba ve Arda’yı da yükseltti. Maçtan önce Yalçın Koşukavak Babel’in hareketli oyununun belki de kendileri için avantaj olacağını söylemişti. Ama öyle olmadı. Feghouli’nin merkezinde olduğu dinamik hücum ekibine hareketliliği ile alan açtı. Eksiği skor oldu. Bu oyun biraz da onun sayesinde ortaya çıktı ama böyle bir oyunda misal Falcao’nun 2-3 gol atması da işten olmazdı. Keza Diagne’nin de. Galatasaray bu sezon işte bu tip kafa karışıklıklarını yaşıyor. Bu kadro ve oyun Beşiktaş maçında neden sahada yoktu diye soruyor insan mesela… Tabii hemen sonra da ‘Denizli’nin bulduğu boşluk ve pozisyonları Beşiktaş bulsa kim bilir ne olurdu?’ sorusu da akla geliyor.