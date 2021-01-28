• 28 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - İtalya'da Vedat Muriqi'nin gecesi! Kritik maçta 5 gol...
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Skorer Dış Haberler
Kıran kırana geçen İtalya Kupası mücadelesinde toplam 5 gol kaydedildi.
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CORRİERE ANA SAYFADAN VERDİ
Muriqi'nin ilk golünü gazetenin ana sayfasından gösteren Corriere dello Sport: Henüz 5. dakikadada Muriqi takımını 1-0 öne geçirecekti fakat Atalantalı Djimsiti son anda ayağını koydu ve gol önledi. Fakat Kosavalı golcü Muriqi daha sonra güzel bir kafa golüyle kendisini affettirdi.
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