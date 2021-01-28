Son dakika haberleri - İtalya'da Vedat Muriqi'nin gecesi! Kritik maçta 5 gol...

'İYİ PERFORMANS AMA DAHA FAZLASI LAZIM' Sport Media Set ise Muriqi'ye 6.5 puan verirken şu yorum yapıldı; 'Lazzari'nin ortasına müthiş bir kafa vuruşu yapan Muriqi iyi bir performans gösterdi. Finalde daha fazlasına ihtiyaç vardı ama yorgunluk kendini hissettirdi.'