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• 28 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - İtalya'da Vedat Muriqi'nin gecesi! Kritik maçta 5 gol...

İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Atalanta ile karşı karşıya geldi.Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ise sonunda şeytanın bacağını kırdı.

• 28 Ocak 2021 - 08:24 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Kıran kırana geçen İtalya Kupası mücadelesinde toplam 5 gol kaydedildi.

2LAZİODA İLK GOLÜ

LAZİO'DA İLK GOLÜ

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Muriqi maçın 17. dakikasında güzel bir kafa golüyle İtalya'daki ilk golünü kaydetti. Geçen hafta Parma'ya attığı gol kaleciye çarptığı için resmi kayıtlarda Vedat'ın ismi geçmemişti.

3VEDATIN GOLÜ YETMEDİ

VEDAT'IN GOLÜ YETMEDİ

Muriqi'nin golü ve iyi performansı galibiyete yetmedi ve Atalanta maçı 3-2 kazanıp yarı finale yükselen taraf oldu.

4MURIQIYE ÖVGÜ

MURIQI'YE ÖVGÜ

Maçın ardından İtalyan medyasında Muriqi'ye golü ve performansından dolayı övgüler yağdı. İşte o manşetlerden bazıları;

5MURİQİNİN GOLÜ INZAGHİ İÇİN ÖNEMLİ

'MURİQİ'NİN GOLÜ INZAGHİ İÇİN ÖNEMLİ'

Calcionews24: 'Kosova devi Vedat Muriqi Lazio formasıyla ilk golünü attı. Ligin 2. yarısında güvenebilecek forvetler çerçevesinde Inzaghi için önemli bir gol.

6YENİ MALATYADAN SONRA İLK GOLÜ

'YENİ MALATYA'DAN SONRA İLK GOLÜ'

OptaPaolo: Muriqi, Haziran 2020'de Fenerbahçe formasıyla Yeni Malatyaspor'a golünden sonra ilk kez Atalanta'ya gol attı. Korsan.

7CORRİERE ANA SAYFADAN VERDİ

CORRİERE ANA SAYFADAN VERDİ

Muriqi'nin ilk golünü gazetenin ana sayfasından gösteren Corriere dello Sport: Henüz 5. dakikadada Muriqi takımını 1-0 öne geçirecekti fakat Atalantalı Djimsiti son anda ayağını koydu ve gol önledi. Fakat Kosavalı golcü Muriqi daha sonra güzel bir kafa golüyle kendisini affettirdi.

8İYİ PERFORMANS AMA DAHA FAZLASI LAZIM

'İYİ PERFORMANS AMA DAHA FAZLASI LAZIM'

Sport Media Set ise Muriqi'ye 6.5 puan verirken şu yorum yapıldı; 'Lazzari'nin ortasına müthiş bir kafa vuruşu yapan Muriqi iyi bir performans gösterdi. Finalde daha fazlasına ihtiyaç vardı ama yorgunluk kendini hissettirdi.'

9KORSAN KARAYA ÇIKTI

'KORSAN KARAYA ÇIKTI'

Sport Periodicodaily: Korsan sonunda karaya çıktı. Zor bir dönemden çıkan Vedat Muriqi sonunda Lazio'da ilk golünü kaydetti.

10LAZİO HÜCUMLARINI YÖNETTİ

'LAZİO HÜCUMLARINI YÖNETTİ'

Tutto Sport: Maça ilk 11 başlayan Muriqi, Lazio'da hücumları yöneten isim oldu. 17. dakikada da güzel bir kafa vuruşuyla Lazio'da ilk golüne kavuştu.

11AMERİKAN FUTBOLU GİBİ

'AMERİKAN FUTBOLU GİBİ'

Calcio Mercato: Fiziğiyle Amerikan futbolundaymış gibi yükselen Vedat Muriqi, Lazio formasıyla ilk golünü attı.

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