Son dakika | Süper Lig'de küllerinden doğdular! 350 bin euroya gelen Boupendza...

Mbaye Diagne Galatasaray’ın ara transfer döneminde kiralık olarak West Bromwich’e gönderdiği Diagne, en çok eleştirilen oyunculardan biri olsa da attığı gollerle Süper Lig’de son zamanların en skorer isimlerinden birisi olmayı başardı. Kasımpaşa’nın Çin’in Tianjin Teda ekibinden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Senegalli oyuncu çıktığı 36 maçta 32 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Yakaladığı bu çıkışla beraber Galatasaray’a transfer olan golcü oyuncu için sarı kırmızılılar 13 milyon Euro ödemişti. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 11 gol atmaya başaran Diagne, sezon sonunda hem gol kralı olmuş hem de takımıyla şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Bugüne kadar çıktığı 64 Süper Lig mücadelesinde 51 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Senegalli oyuncu geçilmesi zor bir istatistiği elinde bulunduruyor.