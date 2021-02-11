• 11 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
Son dakika | Süper Lig'de küllerinden doğdular! 350 bin euroya gelen Boupendza...
Cüzi bonservis bedeli ödenerek veya bedavaya transfer edilen yabancı golcüler, Süper Lig'de yeniden eski günlerine dönüp yıldızlarını parlattılar. Kimisi astronomik bonservisle transfer oldu, kimisi şimdiden devlerin radarına girdi. Bu isimleri sizler için derledik...
• 11 Şubat 2021 - 13:21 • Son Güncelleme:
Mete Utku / Skorer Özel
Mete Utku / Skorer Özel
1
Kariyerleri düşüşe geçmişti ama...
Son yıllarda Süper Lig’e adını daha önce duymadığımız fakat burada gösterdiği performansla yıldızını parlatan oyuncuların gelmesinin yanı sıra kariyeri düşüşe geçen ancak Süper Lig’de gösterdiği performansla tekrar eski günlerine geri dönen birçok önemli oyuncu da transfer oldu.
3
Vagner Love
CSKA Moskova’daki performansıyla hafızalara kazınan sonrasında ise Palmeiras, Flamengo, SD Luneng ve Monaco gibi takımlarda da forma giyen Brezilyalı yıldız Vagner Love, Süper Lig’de son yıllarda iz bırakan oyunculardan birisi oldu. Bonservisine toplamda 38 Milyon euro ödenen deneyimli santrafor, 2016 yazında Monaco’dan Alanyaspor’a transfer olmuş ve sonrasında Süper Lig’de fırtınalar estirmişti. Beşiktaş, Alanyaspor formasıyla 42 maçta 33 gol 6 asistlik nefis performans ortaya koyan Brezilyalı yıldızı 2019 ara transfer döneminde takımına katmıştı. Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 29 maça çıkan Vagner Love, 11 gole imza atarken burada geçirdiği 1 yılın ardından ülkesinin Corinthians ekibine transfer oldu.
4
Bafetimbi Gomis
Uzun yıllar Ligue 1 ve Premier Lig’de forma giymesinin ardından 2017 yaz transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılıların 2017-2018 sezonunda kazandığı şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu. Galatasaray’ın sadece 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Gomis, burada çıktığı toplam 40 maçta 32 gol 6 asistlik performansıyla harikalar yaratmıştı. Sezon sonunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebi ile takımdan ayrılan Fransız oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e gitmişti. Bu transfer ile Galatasaray 6 milyon euro kazanmış olsa da sarı kırmızılı ekip Gomis’in yerini doldurmakta bir hayli güçlük yaşadı.
5
Hugo Rodallega
Son yıllarda Süper Lig’de en istikrarlı performans ortaya koyan oyunculardan biri de Denizlispor’un golcü futbolcusu Hugo Rodallega. İngiltere’de Wigan ve Fulham gibi kulüplerde forma giyen Kolombiyalı oyuncuyu 2015 yılında Akhisarspor bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Süper Lig’de Trabzonspor’da da oynamış olan 35 yaşındaki deneyimli santrafor, Türkiye’de formasını giymiş olduğu 3 kulüpte toplamda 188 maça çıktı ve 75 gol 10 asistlik katkı yapmayı başardı.
6
Adis Jahovic
Makedonyalı santrafor Jahovic Süper Lig’e adım attığı 2016 yılından itibaren ligin en önemli golcülerinden biri olmayı başardı. Türkiye’de ilk olarak Göztepe sonrasında ise Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını giyen 33 yaşındaki Adis Jahovic, Süper Lig’de bugüne kadar gösterdiği performansla göz dolduran oyunculardan biri oldu. Ara transfer döneminin son günlerinde eski takımı Göztepe’ye geri dönen deneyimli oyuncu bugüne kadar çıktığı 109 lig maçında 43 gol 7 asistlik oyun ortaya koyarken 11 Türkiye Kupası maçında da 4 gol atmayı başardı.
7
Aaron Boupendza
Süper Lig’de şu ana kadar sezona damga vuran isimlerden biri kuşkusuz Aaron Boupendza oldu. Sezon başında Fransa’nın Bordeaux kulübünden 350 bin euro karşılığında Hatayspor’a transfer olan 24 yaşındaki Gabonlu oyuncu, bu sezon Süper Lig’de sahaya çıktığı 21 maçta tam 17 gol atmayı başardı. İlk 7 maçında fileleri havalandıramayan Boupendza, Antalyaspor’a 4 gol birden attığı maçın ardından inanılmaz bir çıkışa geçti ve son 10 maçta tam 14 gol atarak formunu en üst seviyeye çıkardı. Ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ile kendisi ile ilgilendiği konuşulan Boupendza’nın bir sonraki durağı oldukça merak ediliyor.
8
Alexander Sörloth
Crystal Palace’ta bekleneni veremeyen Alexander Sörloth 2019 yazında 750 bin euro karşılığında Trabzonspor’a iki yıllığına kiralanmıştı. Norveçli oyuncu Premier Lig performansının tam aksine Süper Lig’de harikalar yaratmış ve 34 maçta 24 gol 9 asistlik oyun ortaya koymuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 7 maçta 7 gol atan 1.94’lük golcü Avrupa’da da oldukça ses getirmiş ve RB Leibzig geçtiğimiz eylül ayında oyuncunun bonservisini Cyrstal Palace’tan almıştı. Yapılan anlaşmaya göre Bundesliga ekibi 20 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödemiş ve bu paranın 10 milyon euro'sunu bordo- mavililer almıştı. Böylelikle Trabzonspor, Norveçli oyuncudan Türkiye Kupası’nı kazandığı ve ligde şampiyonluğa yaklaştığı sezonda hem çok ciddi bir katkı aldı hem de kiralık olarak kadrosuna katmış olmasına rağmen kendisinden önemli bir gelir elde etti.
9
Vedat Muriqi
Geçtiğimiz yaz Lazio’nun Fenerbahçe’ye 18.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, Süper Lig’de son iki sezona damga vurmuştu. Çaykur Rizespor’un yalnızca 500 bin euro karşılığında Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Kosovalı yıldız, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de 34 haftanın tamamında forma giymiş ve 17 gol 8 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti. 2019 yazında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transferi için yarıştığı Vedat Muriqi’i kadrosuna katmayı başaran kulüp Fenerbahçe olmuştu. Yeni takımında da formunu koruyan 26 yaşındaki yıldız 15 gol atarken 6 da asist yapmış ve sezon sonunda sarı lacivertlilere 18.5 milyon euro kazandırarak İtalya’nın yolunu tutmuştu.
10
Riad Bajic
Süper Lige damga vuran bir diğer golcü oyuncu Riad Bajic, Konyaspor’a hem sahadaki verimliliğiyle hem de kazandırdığı önemli parayla büyük fayda sağlamıştı. Bosna Hersek’in Zeljeznicar kulübünden 500 bin euro karşılığında Konyaspor’a transfer olan Bajic, burada toplam 119 maça çıkarken 33 gol atmış ve 14 asist yapmıştı. 2017 yazında Serie A ekiplerinden Udinese’ye 5.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki golcü, 2018 ara transfer döneminde 1.5 yıllığına Medipol Başakşehir’e kiralık olarak gelmiş ve süre aldığı 35 maçta 9 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunu ise eski takımı Konyaspor’da kiralık olarak geçiren Bosna Hersekli futbolcu bu sezonda da İtalya Serie B ekiplerinden Ascoli’ye kiralandı.
11
Mbaye Diagne
Galatasaray’ın ara transfer döneminde kiralık olarak West Bromwich’e gönderdiği Diagne, en çok eleştirilen oyunculardan biri olsa da attığı gollerle Süper Lig’de son zamanların en skorer isimlerinden birisi olmayı başardı. Kasımpaşa’nın Çin’in Tianjin Teda ekibinden bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Senegalli oyuncu çıktığı 36 maçta 32 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Yakaladığı bu çıkışla beraber Galatasaray’a transfer olan golcü oyuncu için sarı kırmızılılar 13 milyon Euro ödemişti. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 11 gol atmaya başaran Diagne, sezon sonunda hem gol kralı olmuş hem de takımıyla şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Bugüne kadar çıktığı 64 Süper Lig mücadelesinde 51 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Senegalli oyuncu geçilmesi zor bir istatistiği elinde bulunduruyor.
12
Papiss Demba Cisse
Fenerbahçe’nin sezon başında takımına kattığı tecrübeli golcü Papis Demba Cisse, son yıllarda Süper Lig’de gol yollarında en etkili oyunculardan biri oldu. 2012-2016 yılları arasında Premier Lig’de Newcastle United formasıyla 131 maçta boy gösteren Senegalli golcü, burada toplamda 44 gol 10 asistlik performans sergilemiş ve 2016’da Çin’in Luneng ekibine transfer olmuştu. 2018 yılında Alanyaspor’un transfer ettiği Cisse, Süper Lig’e çok çabuk uyum sağladı ve 2 sezon formasını giydiği Alanyaspor’da oynadığı 65 maçta 42 gol 3 asistlik harika bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz yaz takımı ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncuya hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş talip olmuş ve bu yarışı Fenerbahçe kazanmıştı. Yeni takımında 18 lig maçına çıkan Senegalli 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
13