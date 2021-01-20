Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! 'Mesut Özil ve transfer limiti...'

"Başarılı ve güzel bir transfer" “- Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.