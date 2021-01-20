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• 20 Ocak 2021 - 08:04 • Son Güncelleme:

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! 'Mesut Özil ve transfer limiti...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi spor yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe'nin dev transferi Mesut Özil'i değerlendirdi. Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuştu...

• 20 Ocak 2021 - 08:04 • Son Güncelleme:
1TFF Başkanı Özdemir, Attila Gökçeye açıkladı
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TFF Başkanı Özdemir, Attila Gökçe'ye açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm...

2Başkan çok farklı bakıyor

"Başkan çok farklı bakıyor"

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e de sordum Mesut’un gelişini. Başkan çok farklı bakıyordu:

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"Başarılı ve güzel bir transfer"

“- Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.

4Demek ki kariyerini burada sonlandıracak

"Demek ki kariyerini burada sonlandıracak"

Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu Türk futbolu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak.

5Süper Ligin marka değerini artıran büyük olay

"Süper Lig'in marka değerini artıran büyük olay"

Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de Süper Lig’in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum.”

6Limit kesinlikle aşılmaz, aşılamaz

"Limit kesinlikle aşılmaz, aşılamaz"

TFF Başkanı’na ara transfer döneminde limitlerin aşılıp aşılmadığını sordum: “Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz” dedi ve ekledi, “Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan!”

7Hakem değişikliği Covid 19 testiyle ilgili

"Hakem değişikliği Covid 19 testiyle ilgili"

Başkan ayrıca Antalyaspor Trabzonspor maçında hakem değişikliğinin doğrudan doğruya Covid 19 testiyle ilgili olduğunu ve “negatif” raporu gelir gelmez görev değişikliği yaparak Ali Palabıyık’ı görevlendirdiklerini anlattı.

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