• 20 Ocak 2021 - 08:04 • Son Güncelleme:
Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! 'Mesut Özil ve transfer limiti...'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi spor yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe'nin dev transferi Mesut Özil'i değerlendirdi. Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuştu...
• 20 Ocak 2021 - 08:04 • Son Güncelleme:
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TFF Başkanı Özdemir, Attila Gökçe'ye açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye Mesut Özil transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm...
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"Başarılı ve güzel bir transfer"
“- Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV’den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye’nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.
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