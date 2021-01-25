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• 25 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde sona yaklaştı!

Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe forvet hamlesiyle transferi noktalamak istiyor. Sarı Lacivertliler bombayı patlatıyor...

• 25 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
1BİR TRANSFER DAHA
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BİR TRANSFER DAHA

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler forvet transferini de noktalamak üzere. İşte detaylar...

2MESUT İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

MESUT İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin büyük ses getiren transferi Mesut Özil dün akşam takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

3DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun antrenmandaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Erol Bulut'un Mesut Özil'i Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planladığı ifade edildi.

4SZALAI HAZIR HALE GELİYOR

SZALAI HAZIR HALE GELİYOR

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Attila Szalai de antrenmanlarda yer alıyor. Macar futbolcunun hazır hale gelmesiyle ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

5SAMUEL YOLA ÇIKTI

SAMUEL YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı bir başka oyuncu QPR'dan Bright Osayi-Samuel oldu. Nijeryalı futbolcunun İstanbul'a gelip takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

6SON HAMLE FORVETE

SON HAMLE FORVETE

Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından Osayi Samuel'i de renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin transferde son hamleyi forvete yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un yurt dışından birkaç isimle temasta olduğu gelen haberler arasında.

7LİSTEDEKİ İSİM BOUPENDZA

LİSTEDEKİ İSİM BOUPENDZA

Yurt içinden Hataysporlu Aaron Boupendza da listede. Görüşülen diğer isimler olmazsa Boupendza'nın kadroya katılması hedefleniyor.

8CISSE VEYA ADEMI GÖNDERİLECEK

CISSE VEYA ADEMI GÖNDERİLECEK

Yönetimin hafta sonuna kadar forvet transferini de sonuçlandırması bekleniyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den en az birisiyle ise yollar ayrılacak.

9SON 11 MAÇTA 11 GOL

SON 11 MAÇTA 11 GOL

Gabonlu futbolcu Hatayspor formasıyla ligde çıktığı 18 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Boupendza son 11 maçta 11 gol atarak Süper Lig'de ilk yarının yıldızlaşan isimlerinden oldu.

10BİRÇOK KULÜBÜN HEDEFİNDE

BİRÇOK KULÜBÜN HEDEFİNDE

Gabonlu futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da birçok takımın ilgisi bulunuyor. Boupendza ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti.

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