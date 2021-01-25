• 25 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde sona yaklaştı!
Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe forvet hamlesiyle transferi noktalamak istiyor. Sarı Lacivertliler bombayı patlatıyor...
• 25 Ocak 2021 - 07:46 • Son Güncelleme:
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BİR TRANSFER DAHA
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler forvet transferini de noktalamak üzere. İşte detaylar...
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