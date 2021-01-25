Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Çin'den geliyor

GÖRÜŞME BU HAFTA İÇİ Fenerbahçe'nin bu talebi karşısında Başakşehir Kulübü görüşme talebini kabul etti ve taraflar bu transfer için bu hafta içinde bir araya gelecekler. İstanbul ekibinin İrfan Can için istediği net rakam ise 10 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay.