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• 25 Ocak 2021 - 17:37 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Çin'den geliyor

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük sükse yaratan Fenerbahçe bugün de İrfan Can'a talip olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerin bir golcü için de hamle yaptığı ortaya çıktı.

• 25 Ocak 2021 - 17:37 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olmaya devam ediyor. Başta dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan sarı lacivertliler sürpriz bir isim için harekete geçti.

2BİR GOLCÜ TRANSFERİ DAHA

BİR GOLCÜ TRANSFERİ DAHA

Daha önce Thiam, Kemal Ademi, Samatta ve Cisse'yi kadrosuna katan ve istediği performansı alamayan Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu bir golcü transferi daha yapmak istiyor.

3TRANSFER BAŞLAMADAN BİTTİ

TRANSFER BAŞLAMADAN BİTTİ

Fenerbahçe bu kapsamda golcü transferi için harekete geçti ve 10 gün önce Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko için nabız yokladı. Ancak İtalyan kulübü sarı lacivertli ekipten bonservis bedeli isteyince bu transfer hikayesi başlamayan bitti.

4GOLCÜ TRANSFERİ ÇİNDEN

GOLCÜ TRANSFERİ ÇİN'DEN

Çalışmalara tüm hızıyla devam eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun forvet hattına düşündüğü ismin Çin'den olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, Çin Ligi'nde Tiençin Taida forması giyen Tiquinho Soares'un transfer durumunu sorguladığı öğrenildi.

5KİRALIK OLARAK

KİRALIK OLARAK

Çin ekibinde mutlu olmayan 30 yaşındaki Brezilyalı golcünün transfere sıcak olduğu öğrenildi. Menajerler de Soares'i İstanbul ekibine kiralık transfer olarak önerildi.

691 GOL 23 ASİST

91 GOL 23 ASİST

30 yaşındaki Brezilyalı golcü Tiquinho Soares kariyerinde toplamda 218 maça çıktı 91 gol ve 23 asiste imza attı.

7BAŞAKŞEHİRE RESMİ TALEP

BAŞAKŞEHİR'E RESMİ TALEP

Fenerbahçe'den bir hamlede orta sahaya geldi. Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler Galatasaray'ın da çok istediği transferlerden biri olan İrfan Can Kahveci için harekete geçti ve Başakşehir'e resmi bir görüşme talebi gönderdi.

8GÖRÜŞME BU HAFTA İÇİ

GÖRÜŞME BU HAFTA İÇİ

Fenerbahçe'nin bu talebi karşısında Başakşehir Kulübü görüşme talebini kabul etti ve taraflar bu transfer için bu hafta içinde bir araya gelecekler. İstanbul ekibinin İrfan Can için istediği net rakam ise 10 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay.

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