• 25 Ocak 2021 - 17:37 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Çin'den geliyor
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük sükse yaratan Fenerbahçe bugün de İrfan Can'a talip olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerin bir golcü için de hamle yaptığı ortaya çıktı.
• 25 Ocak 2021 - 17:37 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olmaya devam ediyor. Başta dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan sarı lacivertliler sürpriz bir isim için harekete geçti.
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