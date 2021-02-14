• 14 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Tümer Metin'den Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan açıklamalar! 'Hocayı Anlamak zor...'
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek son 5 maçta 4. kez sahadan 3 puanla ayrıldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in TRT Spor'daki sözleri...
• 14 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu.
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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de de forma giyen yorumcu Tümer Metin, TRTSpor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Tümer Metin'in açıklamaları...
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Maçın hemen başında Ademi ile kalesinde gördüğü pozisyon dışında çok pozisyon vermedi ve golü de bularak devreye girdi. Erol hocanın oyunu tutma ve oyunu devam ettirme ikazı olacağını düşündük devrede. Bir sihirli dokunuş, Karagümrük baskı yaparken Mesut'tan bir sihirli dokunuş, Ozan'ın nefis ara pası ve Valencia ile 2. gol...
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Karagümrük anbean pozisyon bulmaya başladı. Fenerbahçe kalitesi için, Fenerbahçe büyüklüğü için 2-0 fişi çekmek demek normalde. Maçın sonunu böyle bitirmemen lazım. Acaba beraberlik golü gelecek mi, acaba bir kaza olacak mı diye bitirmemesi lazım Fenerbahçe'nin, yakında zamanda Hatay'da olduğu gibi.
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