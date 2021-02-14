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• 14 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Tümer Metin'den Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan açıklamalar! 'Hocayı Anlamak zor...'

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek son 5 maçta 4. kez sahadan 3 puanla ayrıldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in TRT Spor'daki sözleri...

• 14 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Sarı-Lacivertli ekip, 19. dakikada Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında da hızlı başlayan Fenerbahçe, Enner Valencia ile 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Bu golden dakikalar sonra Fatih Karagümrük'ün devre arasında takıma kattığı tecrübeli forvet Fabio Borini, attığı muhteşem goller farkı 1'e indirdi.

4MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu golden sonra Fatih Karagümrük'ün attığı beraberlik golü VAR'a takılırken, karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve Fenerbahçe 51 puana yükselerek maç fazlasıyla lider oldu.

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de de forma giyen yorumcu Tümer Metin, TRTSpor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Tümer Metin'in açıklamaları...

6GÖZLER MESUTUN ÜZERİNDE

GÖZLER MESUT'UN ÜZERİNDE

Son 2 deplasmanda Altay kazanılan 6 puanda önemli yer tuttu. Mesut ile başlayınca gözler Mesut'un üzerinde oluyor.

7ZAMAN ZAMAN İYİYDİ

ZAMAN ZAMAN İYİYDİ

İlk yarıda Fenerbahçe zaman zaman iyi görüntü verdi. Baskın oynadı, atak sürekliliği sağladı. Pozisyon bulamasa da çok geri koşmadan aslında istenen oyunu oynadığını ifade etmeliyiz.

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Maçın hemen başında Ademi ile kalesinde gördüğü pozisyon dışında çok pozisyon vermedi ve golü de bularak devreye girdi. Erol hocanın oyunu tutma ve oyunu devam ettirme ikazı olacağını düşündük devrede. Bir sihirli dokunuş, Karagümrük baskı yaparken Mesut'tan bir sihirli dokunuş, Ozan'ın nefis ara pası ve Valencia ile 2. gol...

92-0 DEMEK...

"2-0 DEMEK..."

Normalde, zemin harika, oyunu tartışılan Fenerbahçe'de, Karagümrük gibi güçlü bir takıma karşı 2-0 yakalanınca, içeride de Sosa, Mesut ve Ozan gibi pas yapıp topu vermeyeceğiniz bir takım var ise 2-0 fişi çekmek demektir.

10BUNU YAPAMADILAR

"BUNU YAPAMADILAR"

Kalende çok pozisyon vermeden, kaleye getirmeden oynayabilirsin. Kaleye getirmemeyi, ileride top yaparak ve rakibi koşturarak da yaparsın, bunu yapamadı Fenerbahçe.

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Karagümrük anbean pozisyon bulmaya başladı. Fenerbahçe kalitesi için, Fenerbahçe büyüklüğü için 2-0 fişi çekmek demek normalde. Maçın sonunu böyle bitirmemen lazım. Acaba beraberlik golü gelecek mi, acaba bir kaza olacak mı diye bitirmemesi lazım Fenerbahçe'nin, yakında zamanda Hatay'da olduğu gibi.

12EROL HOCAYI ANLAMAK ZOR

"EROL HOCAYI ANLAMAK ZOR"

Erol hocayı anlamak zor, yorumlamak da zor. Oyun diyeceğim, Erol hoca, 'Tümer hoca, puan' diyecek. E haklı! Haksızlık yapmayalım ve bu oyunla müthiş bir puan kazanıldığını söyleyelim sezonun geri kalanı için.

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Oyun üzerinden yapacağımız, yapmamız gereken ya da düşündüğümüz, herkesin beklentisi olan eleştiri için de Erol hocaya 2-3 hafta daha tanıyalım. Mesut sahadaydı, Gustavo gelecek, Pelkas gelecek, İrfan gelecek, oradan ne çıkacak bakalım. Bu oyunla yakalanan puan müthiş, onu söylemeliyiz.

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