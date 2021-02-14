Son Dakika | Tümer Metin'den Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan açıklamalar! 'Hocayı Anlamak zor...'

Karagümrük anbean pozisyon bulmaya başladı. Fenerbahçe kalitesi için, Fenerbahçe büyüklüğü için 2-0 fişi çekmek demek normalde. Maçın sonunu böyle bitirmemen lazım. Acaba beraberlik golü gelecek mi, acaba bir kaza olacak mı diye bitirmemesi lazım Fenerbahçe'nin, yakında zamanda Hatay'da olduğu gibi.