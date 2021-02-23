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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Sörloth'un babasından gündemi sarsan açıklama! 'Oğlum mutlu değil'
• 23 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:

Sörloth'un babasından gündemi sarsan açıklama! 'Oğlum mutlu değil'

Trabzonspor'da geçirdiği sezonun ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yolunu tutan Norveçli oyuncu Sörloth'un babasından çok konuşulacak açıklamalar geldi.

• 23 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
ONUR DİNÇER - SKORER
ONUR DİNÇER - SKORER
1Her geçen gün kötüye gidiyor
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Her geçen gün kötüye gidiyor

Trabzonspor’da geçirdiği rüya gibi sezonun ardından gittiği RB Leipzig’de bir türlü istediği formu yakalayamayan Alexander Sörloth’un, yeni takımındaki durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

2Haaland ile karşılaştırıldı

Haaland ile karşılaştırıldı

Süper Lig’de gol kralı olmasının ardından Almanya’da vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Erling Haaland ile bile kıyaslanan 25 yaşındaki santrfor soluğu Leipzig ekibinde almış, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı finalistine giderek sezonun en flaş transferlerinden birine imza atmıştı.

3Trabzonspor ve Crystal Palace...

Trabzonspor ve Crystal Palace...

Bir kısmı Crystal Palace diğer kısmı Trabzonspor’a pay edilen 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gidişi büyük gürültü koparan Norveçli forvetin transferinde aradan geçen sürede dağ fare doğurdu.

424 maçta sadece 2 gol

24 maçta sadece 2 gol

RB Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Alexander Sörloth sadece 2 gol atabildi. 1.94’lük dev santrfor şu ana kadar bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.

58 kez şans geldi...

8 kez şans geldi...

Sekiz kez ilk 11’de görev alan Sörloth, son haftalarda ise iyice az şans bulmaya başladı. Bundesliga’daki son iki karşılaşmadaki Augsburg maçında 85’te, Hertha Berlin karşısında 83’te oyuna dahil oldu.

6Yedek kulübesinden çıkamadı

Yedek kulübesinden çıkamadı

Manchester United ve Liverpool ile geçtiğimiz hafta yapılan Şampiyonlar Ligi maçlarında ise teknik direktör Nagelsmann’dan adeta kesik yiyen oyuncu yedek kulübesinden çıkamadı.

7Hayal kırıklığı...

Hayal kırıklığı...

Alexander Sörloth’un yaşadığı hayal kırıklığı babası Göran Sörloth tarafından dile getirildi. Kendisi de eski bir milli forvet olan Göran yaşananlarla ilgili olarak “Alexander mutlu değil” ifadesini kullanarak şunları söyledi:

8Önünde uzun yıllar var

"Önünde uzun yıllar var"

“Kenarda oturup maçları seyretmek onu mutlu etmiyor. Neyse ki henüz sadece 25 yaşında ve önünde daha oynayacağı uzun yıllar var.”

9Çıkış yapması engelleniyor

"Çıkış yapması engelleniyor"

Özgüven eksikliğinin oğlunun Leipzig’de beklenen çıkışı yapmasını engellediğini düşünen Göran Sörloth “İleri uçta forvet olarak oynuyorsanız bu öz güven çok önemlidir. Trabzonspor’da her şey zaman içinde kendiliğinden yerine oturmuştu” diye konuştu.

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