• 23 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
Sörloth'un babasından gündemi sarsan açıklama! 'Oğlum mutlu değil'
Trabzonspor'da geçirdiği sezonun ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yolunu tutan Norveçli oyuncu Sörloth'un babasından çok konuşulacak açıklamalar geldi.
• 23 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
ONUR DİNÇER - SKORER
ONUR DİNÇER - SKORER
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Her geçen gün kötüye gidiyor
Trabzonspor’da geçirdiği rüya gibi sezonun ardından gittiği RB Leipzig’de bir türlü istediği formu yakalayamayan Alexander Sörloth’un, yeni takımındaki durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.
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Haaland ile karşılaştırıldı
Süper Lig’de gol kralı olmasının ardından Almanya’da vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Erling Haaland ile bile kıyaslanan 25 yaşındaki santrfor soluğu Leipzig ekibinde almış, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi yarı finalistine giderek sezonun en flaş transferlerinden birine imza atmıştı.
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