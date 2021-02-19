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• 19 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:

Ünlü futbolcunun kızı görenleri büyüledi! Herkes ona baktı...

Dünyaca ünlü futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

• 19 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
1SIK SIK GÜNDEMDE
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SIK SIK GÜNDEMDE

Yaşadığı sansasyonel aşklar ve verdiği pozlarla ada basınında sık sık gündeme gelmeyi başaran Bianca Gascoigne, dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.

2ÜNLÜ İSMİN KIZI

ÜNLÜ İSMİN KIZI

İngiltere'nin eski futbolcularından Paul Gascoigne kızı olan 34 yaşındaki Bianca, genç yaşta üne kavuşmuştu.

32006DAN BERİ MANŞETLERDE

2006'DAN BERİ MANŞETLERDE

2006 yılında Britanya genelinde çok izlenen reality şov programı olan "Love Island" prograyla ünlenen Bianca, o günden beri İngiltere'de haber olmayı başarıyor.

4KAPAK KIZI OLDU

KAPAK KIZI OLDU

2006'da ünlendiği günden sonra dergilerde kapak kızı olmaya başlayan Bianca Gascoigne, o günden sonra modelliğe de adım atmış oldu ve özellikle Britanya ve Amerika'da birçok marka ile işbirliği yaparak adını iyice duyurdu.

5HER ZAMAN GÖZ ÖNÜNDE

HER ZAMAN GÖZ ÖNÜNDE

Genç yaşında üne kavuşan Bianca, bu şöhret ile birlikte ilişkileri ile de her zaman göz önünde olmayı başardı.

6FUTBOLCULAR, MANKENLER, ÜNLÜ İSİMLER...

FUTBOLCULAR, MANKENLER, ÜNLÜ İSİMLER...

Babası dünyaca ünlü futbolcunun ilk eşinden olan kızı Bianca, futbolcular, mankenler ve medyatik ünlüler ile yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelirken, yaptırdığı yüz, burun ve kalça estetikleri ile de sıkça eleştiriliyor.

7ADADA GÜNDEM OLDU

ADA'DA GÜNDEM OLDU

Meşhur olduğu dönem ile şimdiki hali arasında uçurum olan güzel, son olarak Londra'nın soğuk havasına aldırmadan verdiği pozlarla adada gündem olmayı başardı.

8BÖYLE POZ VERDİ

BÖYLE POZ VERDİ

Instagram'da verdiği pozlarla da onbinlerce beğeni kazanan Bianca, basın mensuplarını karşısında görünce poz vermeyi ihmal etmedi.

9MASKE TAKMADI

MASKE TAKMADI

Londra'da pandemi kuralları gereği akşam uygulanan sokağa çıkma yasağının başlama saatinin hemen öncesinde bir mekan çıkışında görüntülenen ismin maske takmaması da dikkatlerden kaçmadı. (Fotoğraflar: Instagram & BackGridUK)

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