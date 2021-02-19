• 19 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
Ünlü futbolcunun kızı görenleri büyüledi! Herkes ona baktı...
Dünyaca ünlü futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
• 19 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
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SIK SIK GÜNDEMDE
Yaşadığı sansasyonel aşklar ve verdiği pozlarla ada basınında sık sık gündeme gelmeyi başaran Bianca Gascoigne, dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.
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ÜNLÜ İSMİN KIZI
İngiltere'nin eski futbolcularından Paul Gascoigne kızı olan 34 yaşındaki Bianca, genç yaşta üne kavuşmuştu.
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2006'DAN BERİ MANŞETLERDE
2006 yılında Britanya genelinde çok izlenen reality şov programı olan "Love Island" prograyla ünlenen Bianca, o günden beri İngiltere'de haber olmayı başarıyor.
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