Gaziantep Futbol Kulübü’ne dijital destek

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell, futbol kulüplerinin dijitalleşmesi için yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Trabzonspor, Galatasaray, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’la dijital iş birlikleri yapan Turkcell, şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü’nün dijitalleşme sürecini başlattı.

Anadolu kulüplerinin dijitalleşmesi için de çalışmalarını sürdüren dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, takımını desteklemek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarına özel iki ek paketi satışa sundu. Kırmızı-Siyahlıları destekleyen Turkcell’lilerin yeni bir hat almaya gerek duymadan satın alabilecekleri ‘Kırmızı Siyah’ ve ‘Tam Destek’ adı verilen dijital paketler sayesinde kırmızı siyahlılara gönül verenler, Turkcell’in dijital servislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanabilecek ve kulüplerine de destek vermiş olacaklar.

“Gaziantep Futbol Kulübü’nün coşkulu taraftarına yakışan paketler sunduk”

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olduklarını ve futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerini dile getiren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenokon, “Futbolda dijitalleşme artık önlenemez bir akım. Tüm dünya kulüpleri dijitalleşme sayesinde hem taraftarlarıyla daha yakın ilişkiler kuruyor hem de kendilerine yeni gelir kapıları oluşturuyor. Biz de başta Anadolu kulüplerimiz olmak üzere spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir duruma gelmeleri için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü ile dijitalleşme süreçlerinde iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Antep şehrinin tutkulu ve coşkulu taraftarlarına yakışan paketler satışa sunduk. Bu paketlerimiz sayesinde onlar bir yandan takımlarına olan desteklerini gösterebilecekler diğer yandan da hem hediye internetlerle hem de Turkcell’in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabilecekler. İş birliğimiz Gaziantep Futbol Kulübü’ne ve taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kırmızı Siyah Paket sahiplerine gol başına 200MB hediye

Turkcell’in sunduğu Gaziantep Futbol Kulübü destek paketlerine sahip taraftarlar, dijitalleşmenin yanı sıra hediye internetin de tadını çıkaracak. Kırmızı Siyah Paket’e sahip taraftarların hattına, takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanacak. Tam Destek Paketine sahip olan taraftarlar ise sosyal medyada geçerli 3 GB hediye internetin sahibi olacak. Her iki pakette de kırmızı siyahlılar, takımlarının elde ettiği her resmi maç galibiyeti başına da günlük 1 GB internet kazanacaklar.



Dijital servisler ve sürpriz hediyeler

Turkcell satış kanallarından ya da SMS ile satın alınabilecek paketlerde Turkcell’in dijital servisleri yer alıyor. 9 TL’ye sunulan ‘Kırmızı Siyah Paketi’nde, taraftarlar GollerCepte paketinin yanı sıra BiP üzerinden çağrı merkezi ve sabit numaralar da dahil her yöne 100 dakika arama yapabilecek.

12 TL’lik ‘Tam Destek Paketi’ alan Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları ise Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ve BiP uygulamalarında geçerli 3 GB internet kullanarak hem takımlarını takip edebilecek hem de arkadaşlarıyla takımlarını konuşmaya hediye internetler sayesinde devam edebilecek. Taraftarlar 2200’a ‘KIRMIZI SIYAH’ veya ‘TAM DESTEK’ yazıp göndererek bu paketlere kolayca sahip olabilecek.