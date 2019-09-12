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12.09.2019 - 19:04 | | AA

GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni baÅŸkan Mehmet BüyükekÅŸi!

GaziÅŸehir Gaziantep'in yeni baÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi oldu.Â

GaziÅŸehir Gaziantep'te yeni baÅŸkan Mehmet BüyükekÅŸi!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GaziÅŸehir Gaziantep'in yeni baÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi oldu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kulÃ¼p binasÄ±ndaki yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Adil Sani KonukoÄŸlu, kulÃ¼p baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi'ye devretti. Eski baÅŸkanÄ± Adil Sani KonukoÄŸlu, tÃ¶rendeki konuÅŸmasÄ±nda, el birliÄŸi ve ÅŸehrin bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesiyle, ÅŸehri layÄ±k olduÄŸu SÃ¼per Lig'e yÃ¼kseltmeyi baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â 

Åžimdi bayraÄŸÄ± devretme zamanÄ± geldiÄŸini ifade eden KonukoÄŸlu, "Åžu ana kadar yÃ¶netim kurulunda gece gÃ¼ndÃ¼z demeden benimle birlikte gayret eden tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ederim. HakkÄ±mÄ± sonuna kadar helal ediyorum. Bu andan itibaren yeni yÃ¶netim kurulumuzun her zaman yanÄ±ndayÄ±m. Kendilerine canÄ± gÃ¶nÃ¼lden baÅŸarÄ±lar diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

YÃ¶netimi devralan eski TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi ise KonukoÄŸlu ailesinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yerine getirerek takÄ±mÄ± SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselttiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â 

"Eski yÃ¶netime ve KonukoÄŸlu ailesine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Biz de yeni yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizle aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gÃ¶revi, ÅŸehrin tÃ¼m katmanlarÄ±yla, daha ne kadar yÃ¼kseltebiliriz diye Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Bu takÄ±m bu ÅŸehrin takÄ±mÄ±, hep birlikte dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz, her zaman birlik beraberlik iÃ§erisinde elimizden geleni sonuna kadar yapacaÄŸÄ±z, tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±ma baÅŸarÄ±lar diliyorum."Â 

BÃ¼yÃ¼kekÅŸi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimde gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸÃ¶yle gerÃ§ekleÅŸti:Â 

Mahsum Altunkaya (YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±), MÃ¼slÃ¼m Ã–zmen (Genel Sekreter), Mehmet Cihan KoÃ§er (Kurumsal Ä°liÅŸkiler ve Ä°letiÅŸim Sorumlusu), Samet Bayrak (Etik Temsilcisi), Yusuf Ziya Demsoy (Futbol Åžube Sorumlusu), Sedat Ã–zdinÃ§ (Taraftar Sorumlusu), Fikret Kileci, Cengiz ÅžimÅŸek, Cevdet AkÄ±nal, Erhan Ã–zmen, Fahrettin Kaplan, GÃ¼rkan Tural, Hayrullah Kubba, Mehmet Mesut Ã‡akmak, Tuncay YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mehmet Ziylan (YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi).

GaziÅŸehir Gaziantepte yeni baÅŸkan Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi

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