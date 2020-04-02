Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan anlamlı yardım

Bursa'da Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yaptı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, yaptığı açıklamada Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam. Yardım kampanyamıza destek olan değerli büyüklerimize, ağabeylerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.