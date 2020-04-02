Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan anlamlı yardım
02.04.2020 - 10:24 | | Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan anlamlı yardım

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Bursa'da 300 aileye erzak yardımı yaptı.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan anlamlı yardım

Bursa'da Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yaptı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, yaptığı açıklamada Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam. Yardım kampanyamıza destek olan değerli büyüklerimize, ağabeylerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubundan anlamlı yardım

 

 

Dele Alli, Chelsea'ye attığı 2 golle takımını zafere taşıyor
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri...

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri...

Guilherme: 'Asıl rakipler Galatasaray ve Başakşehir'

Guilherme: 'Asıl rakipler Galatasaray ve Başakşehir'

Mourinho onaylı sistem

Mourinho onaylı sistem

Kaptanlar görüşüyor

Kaptanlar görüşüyor

Sıradaki Haber