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11.11.2020 - 03:35 | | Fanatik

Genç futbolcu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!

Portekiz'in büyük takımlarından Sporting'in 18 yaşındaki yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares'in pazar sabahı göğsünden vurulduğu belirtildi.

Genç futbolcu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!
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Sporting'in 18 yaşındaki genç yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares ölümden döndü. Portekiz genç yaş milli takımlarında 38 kez forma giyen ve 9 da gol atan genç kanat forvet ile kulübü Sporting geçtiğimiz Mayıs ayında 5 senelik sözleşme imzalamıştı. Sporting oyuncusunu geleceğin yıldızlarından biri olarak görüyor ve ondan çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor.

Şakalaşmak isterken silah patladı!

Portekiz medyasındaki haberlere göre, Tavares pazar günü arabasıyla bir benzin istasyonuna gitti ve orada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu bir silahlı saldırı değildi ve polis tarafından hala aranan bu kişi, bir şakalaşma esnasında Bruno Tavares'e şarjörü dolu olan silahını doğrulttu ve silah ateş aldı. Göğsünden vurulan 18'lik oyuncu hemen Hospital Garcia de Orta'da ameliyata alındı ve doktorların erken müdahalesiyle hayata döndürülen oyuncu tedavisinden sonra kulüp doktorları tarafından teslim alındı.

Pazar günü tesislerde olması gereken bir zamanda arabasıyla dışarıda olan Tavares için kulübün disiplin cezası vermeye hazırlandığı belirtildi.

Eylül ayında Sporting, Tavares'in yetiştiği altyapı tesislerinin adını, yine buradan yetişen bir oyuncu olan Cristiano Ronaldo olarak değiştirmişti.

Genç futbolcu Bruno Tavares göğsünden vuruldu

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