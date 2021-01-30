Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti
30.01.2021 - 16:32 | | AA

Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti
ABONE OL

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Ozan Tufan bombası patladı! Premier Lig'den gelen teklif...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe 'de ayrılık kararı sonrası bomba transfer hamlesi! El-Clasico'nun yıldızı İstanbul'a...

Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugniyi transfer etti

Mustafa Tokgöz: Alibec sezonu kapattı, forvet alacağız
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
    Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
  2. Serkan Kırıntılı sözleşmesini feshetti
    Serkan Kırıntılı sözleşmesini feshetti
  3. Alanya-Sivas maçı ertelendi!
    Alanya-Sivas maçı ertelendi!
  4. Transfer olur olmaz kadroya alındı!
    Transfer olur olmaz kadroya alındı!
  5. Gençlebirliği'nden flaş transfer
    Gençlebirliği'nden flaş transfer



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı!

Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı!

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının MVP'si Nick Weiler-Babb

Galatasaray'da rota Başakşehir maçına çevrildi

Galatasaray'da rota Başakşehir maçına çevrildi

Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2 takviye

Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2 takviye

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet