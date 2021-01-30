Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.