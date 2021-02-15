Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş zirve yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

Eryaman Stadyumu'nda ve kar yağışı altında oynanan mücadele adeta golle başladı. Henüz maçın 4. dakikasında sol ayağıyla ceza sahasının dışından çok şık bir vuruş yapan Ghezzal, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada ise sahneye çıkan Cenk Tosun siyah-beyazlı takıma geri döndükten sonraki ilk golünü kaydetti ve skoru 2-0 yaptı. 90+4'te bir gol daha bulan Cenk Tosun maçın skorunu belirledi. Cenk Tosun, Aralık 2017'den bu yana Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk gollerini attı!

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 51'e yükseltirken, Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ taraftan Rosier’in pasıyla buluşan Ghezzal, ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından çektiği şutla kaleci Nordfeldt’in bakışları arasında topu filelere gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada Atiba Hutchinson orta sahadan aldığı topu Ljajic’e aktardı. Ljajic, yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

20'nci dakikada köşe vuruşunda ön direkte Josef arkaya aşırdı. Welinton, bir metreden topu kafa ile boş kale yerine auta attı.

21'inci dakikada Ghezzal’ın pasıyla buluşan Aboubakar’ın şutunda Nordfeldt topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Ayite’nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias, topu kaleci Ersin’e nişanladı.

55'inci dakikada Ljajic’in getirdiği topta Ghezzal sert vurdu, kaleye gitmekte olan topu Polomat kafa ile uzaklaştırdı.

75'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cenk vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.

76’ncı dakikada Ljajic,’in ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Larin'in şutunu kaleci son anda çeldi.

88'inci dakikada Furman’ın ortasında kale içinde Stancu dokunamadı, top kalecide kaldı.

89'uncu dakikada Dorukhan’ın pasıyla buluşan Cenk, topu filelere gönderdi: 0-2.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu.

Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala’nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi.

Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı.

Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.

Cenk Tosun, Süper Lig'de maç kadrosuna girdi

Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Candeias, Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Stancu)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Welinton, Necip Uysal, Rosier, Dorukhan Toköz, Josef, Atiba, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Ljajic (Dk. 78 Mensah), Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun)

GOLLER: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 - Dk. 90+4 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Ayite, Furman, Candeias (Gençlerbirliği) - Josef, Dorukhan (Beşiktaş)