Gençlerbirliği -Trabzonspor: 1-2

Süper Lig'de 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 36. dakikada Djaniny Tavares ve 54. dakikada Ekuban kaydetti. Gençlerbirliği'nin golünü 85. dakikada penaltıdan Piris atı.

Trabzonspor bu sonuçla 33 puanla 5. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 81 İlker Karakaş), Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman (Dk. 46 Stancu), Candeias, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 66 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 81 Ayite)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Hosseini), Ekuban (Dk. 80 Kamil Ahmet Çörekçi), Flavio, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)

Goller: Dk. 36 Djaniny, Dk. 54 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 86 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Soner Dikmen, Dk. 43 Furman (Gençlerbirliği), Dk. 85 Edgar, 90 4 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.

44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Candeias'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti ve kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

54. dakikada Trabzonspor, kontra ataktan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sol çaprazında topla buluşan Ekuban, düzgün bir kontrolden sonra çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

72. dakika Sio'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta top yandan auta gitti.

85. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite'nin şutunda ceza sahasında Edgar topa elle müdahale edince hakem Mustada Öğretmenoğlu, beyaz noktayı gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

90+1. dakikada Afobe'le verkaç yapan Nwakaeme, altıpasın içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu iki hamlede kurtardı.

Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.

Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.

Berat Özdemir, eski takımına karşı

Trabzonspor'un kısa bir süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi.

Altyapısından yetiştiği başkent temsilcisiyle bu sezon 13 maçta 3 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, sahaya ilk 11'de çıktı.

Gençlerbirliği'nde önemli eksik



Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.

Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.

Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.