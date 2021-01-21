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21.01.2021 - 15:12 | | AA

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiğe yönelik çift kale maçla sona erdi. Rumen golcü Bogdan Stancu da çalışmada yer aldı.

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Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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