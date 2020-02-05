05.02.2020 - 18:53 | | ANKARA (AA) -
Gençlerbirliği'nde Stancu takımla çalıştı
Sakatlığı yüzünden ligin ikinci devresinde forma giyemeyen Stancu, antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı yüzünden ligin ikinci devresinde forma giyemeyen Stancu, antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Sessegnon, antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Sio ve Candeias ise tedavileri nedeniyle idmana çıkmadı.