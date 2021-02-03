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03.02.2021 - 17:04 | | AA

Giresunspor'un gözü şampiyonlukta

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını şehre armağan ederek, yarım asra yakın süredir devam eden Süper Lig özlemine son vereceklerini belirtti.

Giresunspor'un gözü şampiyonlukta
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Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şampiyonluğu elde edebilecek kaliteye sahip olduklarını aktardı.

Şehirde inanılmaz bir coşku olduğunu ifade eden Keleş, "Bunu görmek bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını bu şehre armağan ederek yarım asra yakın süredir devam eden hasrete son vereceğiz. Bunu başarabilecek bir takımız ve inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, takım içindeki uyum, birlik ve beraberlik duygusunu sağlamanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net görebiliyoruz; takım içinde tam anlamıyla bir aile ortamı oluştu. Bunu oynadığımız Menemenspor maçında bir kez daha göstermiş olduk. Balıkesirspor maçında cezalı duruma düşen oyuncularımızın yokluğunun endişe yaratıcı bir durum olduğu görüşü vardı. Ancak gördük ki bu takımdaki tüm oyuncularım kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Oyuncularımız takım ruhunu sahaya gerçek anlamda çok iyi yansıtıyorlar. Bir kez daha tüm oyuncularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Ligde 41 puanla lider konumda olduklarını anımsatan Keleş, "Bunula birlikte 8 maçtır gol yemeyen ve 12 maçtır da yenilmeyen bir Giresunspor izliyoruz. İyi bir hava yakaladık, önümüzde Bursaspor ile oynayacağımız önemli bir karşılaşma var. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Buradan almayı hedeflediğimiz 3 puan ile rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak ve galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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