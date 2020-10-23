Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur
23.10.2020 - 15:49 | | İSTANBUL (AA)

Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Azerbaycan kulübü Karabağ'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanyol ekibi Villarreal ile oynayacakları maçta, Karabağ'a sahalarına açacaklarını ve bundan onur duyacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur
ABONE OL

 

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ'ın, Villarreal ile oynayacakları maçı sahalarında oynamak için başvuruda bulunduğunu ve bunun UEFA tarafından kabul edildiğini açıklayarak, "Dün kulübe geldiğimde kulübümüzün CEO'su Mustafa Bey bana UEFA'nın, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ Kulübü'ne Azerbaycan'da maç oynatmaya müsade etmediğini, farklı farklı ülkelerde oynayabilirsiniz diye önerilerde bulunduklarını söylediler. Önerilen ülkeler içerisinde Türkiye de var. Onlar da (Karabağ Kulübü) UEFA ve kulüp onay verirse Türkiye'de Başakşehir Futbol Kulübü'nde oynamak istedikleri talebinde bulunmuşlar. Ben de kulübümüzün CEO'suna şunu ilettim, Azerbaycan ve Karabağlı can kardeşlerimizin hepsini burada ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı. 

"Biz hep şu duyguyu yaşarız, iki devlet tek millet." sözünü kullanan Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Dolayısıyla dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur. Biz stadımızı da kulübümüzü de hatta evimizi bile açarız. Hemen arkadaşlara da gerekli açıklamayı yaptım, 'Hemen irtibat kurun, bizden en ufak olumsuz bir durum yok, hazırız' dedim. Hemen UEFA'ya bildirmişler, UEFA da bize bildirdi, onayını verdiler. Karabağ'ın üç maçı var, baktığınızda önümüzdeki hafta çarşamba günü Paris Saint Germain ile maçımız var. Bir gün sonrası Karabağ'ın da Villarreal ile maçı var. Zeminde endişe olur gibi şeyleri bile düşünmedik, hiç böyle bir şeyi konuşmaya bile gerek yok. Biz en iyi şekilde, evimizde ağırlamaya hazırız. Azerbaycan can kardeşlerimizi, Karabağ kulübünü, başkanıyla yönetimiyle hepsini burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik, zannediyorum UEFA bir maça onay verdi. Eğer diğer maçlara da UEFA onay verirse burada kendi evindeymiş gibi oynayacaklar. Karabağ'ı kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız."

Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur

 

 

 

 

    Sadık Çiftpınar kaleci oldu, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mardin potada destek bekliyor
      Mardin potada destek bekliyor
    2. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi
      Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi
    3. Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi
      Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi
    4. Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
      Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
    5. Son dakika | Galatasaray'ın Erzurumspor kadrosuna Feghouli yok!
      Son dakika | Galatasaray'ın Erzurumspor kadrosuna Feghouli yok!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri

    Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri

    Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer yasağı şoku!

    Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer yasağı şoku!

    Yusuf Yazıcı tarihi performansı sonrası konuştu: Çalışmanın gücüne inandım

    Yusuf Yazıcı tarihi performansı sonrası konuştu: Çalışmanın gücüne inandım

    Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!

    Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!

    Sıradaki Haber