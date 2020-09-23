Gol atmadan 234 milyon euro!

CELAL UMUT EREN

2014’ten beri Juventus, Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid’de oynayan İspanyol yıldız yeniden Juventus’a döndü. Ancak tecrübeli oyuncu, İspanya, İngiltere ya da İtalya kariyerinde hiç 10 golü bile aşamadı.

En çok kaçıran



Ayrıca İspanya’da en fazla gol kaçırma ortalamasına sahip forvet olarak eleştirilen Morata için kulüplerin bonservis ödemeleri şöyle: 2014-20 milyon euro, 2016-30 milyon euro, 2017-66 milyon euro, 2019 (kiralık)-7 milyon euro, 2020-56 milyon euro ve yine 2020-10+45 milyon euro. Morata, bu 6 yıllık süre zarfında sadece 52 maçta yer aldı ve yalnızca 15 gol attı.