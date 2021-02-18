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18.02.2021 - 22:12 | | AA

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek'ten adil yönetim istedi

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, tüm isteklerinin müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi olduğunu bildirdi.

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek'ten adil yönetim istedi
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Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda maçların ardından artık sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olacaklarını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek’in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz.

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Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçekten adil yönetim istedi

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