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29.08.2020 - 12:55 | | AA

Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Yusuf Talum'un tekrar TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandığını duyurdu.

Göztepe, Yusuf Talum'u yeniden Menemenspor'a kiraladı
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Yusuf Talum’un sezon sonuna kadar Menemenspor’a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2019-2020 sezonu başında profesyonel olan 18 yaşındaki Yusuf Talum, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Menemenspor'da 5 lig maçına çıkmıştı.

Göztepe, Yusuf Talumu yeniden Menemenspora kiraladı

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