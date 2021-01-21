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21.01.2021 - 17:40 | | AA

Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.

Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Guilherme’ye katkılarından ötürü teşekkür edildi ve futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Guilherme 3 gol attı.

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Göztepede Guilherme takımdan ayrıldı

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